https://ria.ru/20240102/ukraina-1919415500.html

Зеленский пожаловался на провалы 2023 года

Зеленский пожаловался на провалы 2023 года - РИА Новости, 02.01.2024

Зеленский пожаловался на провалы 2023 года

Владимир Зеленский посетовал, что Украине не удалось добиться поставленных на 2023 год задач, пишет журнал Economist. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T02:26

2024-01-02T02:26

2024-01-02T02:29

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский посетовал, что Украине не удалось добиться поставленных на 2023 год задач, пишет журнал Economist.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года. Говорить о планах начать его и захватить значительные территории украинские чиновники, в том числе и Зеленский, начали задолго до этого. С их подачи в украинских СМИ еще весной закрепилось слово "контрнаступ. Президент России Владимир Путин спустя три месяца после начала этого "контрнаступа" назвал его провалом. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря, что ВСУ за все эти месяцы ценой колоссальных потерь лишь незначительно продвинулись на запорожском направлении, но не сумели преодолеть даже тактическую зону российской обороны. Украинские чиновники в последние месяцы не раз заявляли о намерениях захватить Крым. Особо активным в этом был советник офиса Зеленского Михаил Подоляк. В ноябре 2022 года он "гарантировал", что через полгода поедет в Ялту и расскажет, что происходит в Крыму. Однако когда через полгода этого не произошло, он в апреле 2023-го снова заявил, что ВСУ захватят Крым "через пять–семь месяцев". Судя по его словам, это должно было произойти максимум в ноябре, но случиться такому было не суждено. Президент России Владимир Путин еще за годы до этого отмечал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно". Как пишет Economist, Зеленский заявил, что "Запад утратил чувство неотложности, а многие украинцы утратили ощущение экзистенциальной угрозы". "Возможно, у нас не получилось (в 2023 году) так, как хотел мир. Возможно, не все происходит так быстро, как кто-то себе представлял", – приводит журнал слова Зеленского. Он утверждает, что российской армии "не удалось взять ни одного крупного города в 2023 году". В мае 2023-го российские войска освободили город Артемовск в ДНР, который на Украине называли "фортецией Бахмут", а в декабре был полностью освобожден ключевой укрепрайон Марьинка. Что касается переговоров о мире, Зеленский сказал, что не видит "каких-либо фундаментальных шагов к миру со стороны России". Он также повторил украинский пропагандистский тезис о том, что у российских войск якобы "недостаточно ракет, боеприпасов или подготовленных войск". Зеленский не упустил возможность посредством интервью Economist продолжить выпрашивать у Запада военную помощь. Как пишет издание, он сказал, что "скорость достижения любого успеха будет зависеть от военной помощи, которую он получит от западных партнеров". Economist отмечает, что, по словам Зеленского, он попросил крылатые ракеты Taurus, которые, по его мнению, позволят Украине "разрушить" Крымский мост. Также, отмечает Economist, Зеленский дал понять, что против выборов на Украине до окончания военных действий. "Мы переключились на внутреннюю политику. <...> Если мы продолжим фокусироваться на внутренней политике, нам нужно назначить выборы. Измените закон, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях и деоккупации", – сказал Зеленский. По мнению Economist, Зеленский "утратил свой юношеский задор".

https://ria.ru/20240102/plany-1919414271.html

https://ria.ru/20240102/sputniki-1919410711.html

https://ria.ru/20240101/obraschenie-1919404294.html

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