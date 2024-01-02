https://ria.ru/20240102/ukraina-1919414902.html

На Западе рассказали о попытке скрыть затеянную против Украины акцию

На Западе рассказали о попытке скрыть затеянную против Украины акцию - РИА Новости, 02.01.2024

На Западе рассказали о попытке скрыть затеянную против Украины акцию

Немецкие фермеры бастуют из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство, но СМИ умалчивают об этом, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T02:26

2024-01-02T02:26

2024-01-02T02:35

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Немецкие фермеры бастуют из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство, но СМИ умалчивают об этом, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино."В Германии нарастает восстание фермеров! СМИ скрывают этот бунт и его причины — прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт с Украины, соглашение о свободной торговле и регламент ЕС", — рассказал политик.Ранее стало известно, что протестующие в Берлине фермеры освистали в понедельник вышедшего к ним с речью министра сельского хозяйства страны Джема Оздемира из-за стремления правительства сэкономить на субсидиях на дизельное топливо для фермерских нужд. В знак протеста фермеры выстроили в цепочку у Бранденбургских ворот свыше сотни тракторов.

https://ria.ru/20231227/tusk-1918554840.html

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в мире, украина, берлин (город), евросоюз