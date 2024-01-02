Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали о попытке скрыть затеянную против Украины акцию - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:26 02.01.2024 (обновлено: 02:35 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919414902.html
На Западе рассказали о попытке скрыть затеянную против Украины акцию
На Западе рассказали о попытке скрыть затеянную против Украины акцию - РИА Новости, 02.01.2024
На Западе рассказали о попытке скрыть затеянную против Украины акцию
Немецкие фермеры бастуют из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство, но СМИ умалчивают об этом, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T02:26
2024-01-02T02:35
в мире
украина
берлин (город)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Немецкие фермеры бастуют из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство, но СМИ умалчивают об этом, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино.&quot;В Германии нарастает восстание фермеров! СМИ скрывают этот бунт и его причины — прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт с Украины, соглашение о свободной торговле и регламент ЕС&quot;, — рассказал политик.Ранее стало известно, что протестующие в Берлине фермеры освистали в понедельник вышедшего к ним с речью министра сельского хозяйства страны Джема Оздемира из-за стремления правительства сэкономить на субсидиях на дизельное топливо для фермерских нужд. В знак протеста фермеры выстроили в цепочку у Бранденбургских ворот свыше сотни тракторов.
https://ria.ru/20231227/tusk-1918554840.html
украина
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, берлин (город), евросоюз
В мире, Украина, Берлин (город), Евросоюз
На Западе рассказали о попытке скрыть затеянную против Украины акцию

Франсуа Асселино: немецкие СМИ скрывают бунты против импорта с Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Немецкие фермеры бастуют из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство, но СМИ умалчивают об этом, написал в соцсети X лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино.
«

"В Германии нарастает восстание фермеров! СМИ скрывают этот бунт и его причины — прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт с Украины, соглашение о свободной торговле и регламент ЕС", — рассказал политик.

Ранее стало известно, что протестующие в Берлине фермеры освистали в понедельник вышедшего к ним с речью министра сельского хозяйства страны Джема Оздемира из-за стремления правительства сэкономить на субсидиях на дизельное топливо для фермерских нужд. В знак протеста фермеры выстроили в цепочку у Бранденбургских ворот свыше сотни тракторов.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Туск попросил перевозчиков не блокировать границу с Украиной
27 декабря 2023, 19:03
 
В миреУкраинаБерлин (город)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала