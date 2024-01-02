https://ria.ru/20240102/udar-1919517976.html

В США сделали шокирующее заявление после российских ударов на Украине

В США сделали шокирующее заявление после российских ударов на Украине - РИА Новости, 02.01.2024

В США сделали шокирующее заявление после российских ударов на Украине

Российские войска находятся на финальном этапе перед окончательной победой на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T22:00

2024-01-02T22:00

2024-01-02T22:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские войска находятся на финальном этапе перед окончательной победой на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Российские военные контролируют ситуацию. <…> Впереди будут еще сражения, но фактически итог предрешен: Россия уже победила, но ей осталось закрепить это", — предположил он.По словам бывшего военного, Украина отчаянно пытается втянуть НАТО в конфликт, совершая подобные провокации, как теракт в Белгороде. Киев рассчитывает, что ему удастся спровоцировать Москву на опрометчивые действия, которые вынудят военный блок в ответ начать интервенцию.При этом Риттер добавил, что ВСУ далеко не в первый раз совершили атаку на гражданское население. Даже еще до начала Россией спецоперации, Киев бил по мирному населению Донбасса."Россия ответила на атаку по Белгороду, но их действия были ограничены стратегическими и военными целями, не было ударов мести по гражданскому населению", — резюмировал он.В субботу днем украинские военные обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, при ударе ВСУ по Белгороду погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.На следующий день ВС России ответили на украинскую атаку в Белгороде ударом по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове.Российский лидер назвал случившиеся в Белгороде терактом. Он пообещал, что Россия будет наращивать удары высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода.

https://ria.ru/20240102/ukraina-1919476949.html

https://ria.ru/20240102/zelenskiy-1919489263.html

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