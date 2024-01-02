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В США сделали шокирующее заявление после российских ударов на Украине - РИА Новости, 02.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/udar-1919517976.html
В США сделали шокирующее заявление после российских ударов на Украине
В США сделали шокирующее заявление после российских ударов на Украине - РИА Новости, 02.01.2024
В США сделали шокирующее заявление после российских ударов на Украине
Российские войска находятся на финальном этапе перед окончательной победой на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T22:00
2024-01-02T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
скотт риттер
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские войска находятся на финальном этапе перед окончательной победой на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Российские военные контролируют ситуацию. &lt;…&gt; Впереди будут еще сражения, но фактически итог предрешен: Россия уже победила, но ей осталось закрепить это", — предположил он.По словам бывшего военного, Украина отчаянно пытается втянуть НАТО в конфликт, совершая подобные провокации, как теракт в Белгороде. Киев рассчитывает, что ему удастся спровоцировать Москву на опрометчивые действия, которые вынудят военный блок в ответ начать интервенцию.При этом Риттер добавил, что ВСУ далеко не в первый раз совершили атаку на гражданское население. Даже еще до начала Россией спецоперации, Киев бил по мирному населению Донбасса.&quot;Россия ответила на атаку по Белгороду, но их действия были ограничены стратегическими и военными целями, не было ударов мести по гражданскому населению&quot;, — резюмировал он.В субботу днем украинские военные обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, при ударе ВСУ по Белгороду погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.На следующий день ВС России ответили на украинскую атаку в Белгороде ударом по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове.Российский лидер назвал случившиеся в Белгороде терактом. Он пообещал, что Россия будет наращивать удары высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода.
https://ria.ru/20240102/ukraina-1919476949.html
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в мире, белгород, россия, украина, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгород, Россия, Украина, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
В США сделали шокирующее заявление после российских ударов на Украине

Риттер: Россия приблизилась к окончательной победе в спецоперации

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российские войска находятся на финальном этапе перед окончательной победой на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Российские военные контролируют ситуацию. <…> Впереди будут еще сражения, но фактически итог предрешен: Россия уже победила, но ей осталось закрепить это", — предположил он.
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По словам бывшего военного, Украина отчаянно пытается втянуть НАТО в конфликт, совершая подобные провокации, как теракт в Белгороде. Киев рассчитывает, что ему удастся спровоцировать Москву на опрометчивые действия, которые вынудят военный блок в ответ начать интервенцию.
При этом Риттер добавил, что ВСУ далеко не в первый раз совершили атаку на гражданское население. Даже еще до начала Россией спецоперации, Киев бил по мирному населению Донбасса.
«

"Россия ответила на атаку по Белгороду, но их действия были ограничены стратегическими и военными целями, не было ударов мести по гражданскому населению", — резюмировал он.

В субботу днем украинские военные обстреляли центр Белгорода. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, при ударе ВСУ по Белгороду погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
На следующий день ВС России ответили на украинскую атаку в Белгороде ударом по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове.
Российский лидер назвал случившиеся в Белгороде терактом. Он пообещал, что Россия будет наращивать удары высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелгородРоссияУкраинаСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТО
 
 
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