https://ria.ru/20240102/turtsiya-1919437428.html

СМИ: в Турции автобус попал в ДТП, погибли четверо, пострадали 36 человек

СМИ: в Турции автобус попал в ДТП, погибли четверо, пострадали 36 человек - РИА Новости, 02.01.2024

СМИ: в Турции автобус попал в ДТП, погибли четверо, пострадали 36 человек

Пассажирский автобус попал в ДТП в турецкой провинции Малатья на востоке страны, погибли четверо, пострадали 36 человек, передает телеканал AHaber. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T10:18

2024-01-02T10:18

2024-01-02T10:40

в мире

турция

стамбул

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919439448_0:295:1601:1195_1920x0_80_0_0_3ea33c850f36b2d15ba244992b0248dd.jpg

СТАМБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Пассажирский автобус попал в ДТП в турецкой провинции Малатья на востоке страны, погибли четверо, пострадали 36 человек, передает телеканал AHaber.Автобус направлялся из Стамбула в Малатью. Утром машина перевернулась из-за густого тумана в районе деревни Акчадаг, после чего в автобус врезался ехавший в том же направлении грузовик.Пострадавшие госпитализированы в больницы.

https://ria.ru/20231231/zemletryasenie-1919296403.html

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, стамбул, авто