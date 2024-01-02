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СМИ: в Турции автобус попал в ДТП, погибли четверо, пострадали 36 человек
СМИ: в Турции автобус попал в ДТП, погибли четверо, пострадали 36 человек - РИА Новости, 02.01.2024
СМИ: в Турции автобус попал в ДТП, погибли четверо, пострадали 36 человек
Пассажирский автобус попал в ДТП в турецкой провинции Малатья на востоке страны, погибли четверо, пострадали 36 человек, передает телеканал AHaber. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T10:18
2024-01-02T10:18
2024-01-02T10:40
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СТАМБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Пассажирский автобус попал в ДТП в турецкой провинции Малатья на востоке страны, погибли четверо, пострадали 36 человек, передает телеканал AHaber.Автобус направлялся из Стамбула в Малатью. Утром машина перевернулась из-за густого тумана в районе деревни Акчадаг, после чего в автобус врезался ехавший в том же направлении грузовик.Пострадавшие госпитализированы в больницы.
https://ria.ru/20231231/zemletryasenie-1919296403.html
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в мире, турция, стамбул, авто
В мире, Турция, Стамбул, Авто
СМИ: в Турции автобус попал в ДТП, погибли четверо, пострадали 36 человек
AHaber: автобус попал в ДТП в Турции, погибли четверо, пострадали 36 человек