https://ria.ru/20240102/tseny-1919488685.html

В Германии предупредили о повышении цен на электричество и газ

В Германии предупредили о повышении цен на электричество и газ - РИА Новости, 02.01.2024

В Германии предупредили о повышении цен на электричество и газ

В Германии ввиду бюджетного кризиса снова могут вырасти цены на электроэнергию и газ для конечного потребителя, заявил глава энергетического концерна E.ON... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T16:56

2024-01-02T16:56

2024-01-02T16:56

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БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. В Германии ввиду бюджетного кризиса снова могут вырасти цены на электроэнергию и газ для конечного потребителя, заявил глава энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум в интервью Rheinische Post. "После предыдущего снижения цен, при текущих обстоятельствах, электричество и газ могут снова подорожать с 2024 года. Это нехороший сигнал для потребителей", - заявил он. По словам Бирнбаума, это является комплексной проблемой, порожденной повышением НДС на газ, отменой регулировки цен для конечных потребителей за эксплуатацию энергосетей и прочих мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество. Отмена так называемого ценового тормоза на энергоносители, который должен был действовать до марта текущего года, связана с необходимостью сокращения расходов в проекте бюджета на 2024 год из-за решения конституционного суда. Ранее он признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата.

https://ria.ru/20240101/gretsiya-1919316825.html

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германия, e.on , в мире