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В Германии предупредили о повышении цен на электричество и газ
В Германии предупредили о повышении цен на электричество и газ - РИА Новости, 02.01.2024
В Германии предупредили о повышении цен на электричество и газ
В Германии ввиду бюджетного кризиса снова могут вырасти цены на электроэнергию и газ для конечного потребителя, заявил глава энергетического концерна E.ON... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T16:56
2024-01-02T16:56
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БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. В Германии ввиду бюджетного кризиса снова могут вырасти цены на электроэнергию и газ для конечного потребителя, заявил глава энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум в интервью Rheinische Post. "После предыдущего снижения цен, при текущих обстоятельствах, электричество и газ могут снова подорожать с 2024 года. Это нехороший сигнал для потребителей", - заявил он. По словам Бирнбаума, это является комплексной проблемой, порожденной повышением НДС на газ, отменой регулировки цен для конечных потребителей за эксплуатацию энергосетей и прочих мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество. Отмена так называемого ценового тормоза на энергоносители, который должен был действовать до марта текущего года, связана с необходимостью сокращения расходов в проекте бюджета на 2024 год из-за решения конституционного суда. Ранее он признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата.
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германия, e.on , в мире
В Германии предупредили о повышении цен на электричество и газ
Глава крупнейшего энергоконцерна ФРГ Бирнбаум предупредил о повышении цен на газ
БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости.
В Германии ввиду бюджетного кризиса снова могут вырасти цены на электроэнергию и газ для конечного потребителя, заявил глава энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум в интервью Rheinische Post
.
"После предыдущего снижения цен, при текущих обстоятельствах, электричество и газ могут снова подорожать с 2024 года. Это нехороший сигнал для потребителей", - заявил он.
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По словам Бирнбаума, это является комплексной проблемой, порожденной повышением НДС на газ, отменой регулировки цен для конечных потребителей за эксплуатацию энергосетей и прочих мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество.
Отмена так называемого ценового тормоза на энергоносители, который должен был действовать до марта текущего года, связана с необходимостью сокращения расходов в проекте бюджета на 2024 год из-за решения конституционного суда. Ранее он признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата.
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