https://ria.ru/20240102/trevoga-1919414424.html

Воздушную тревогу объявили в еще четырех областях Украины

Воздушную тревогу объявили в еще четырех областях Украины - РИА Новости, 02.01.2024

Воздушную тревогу объявили в еще четырех областях Украины

В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T02:11

2024-01-02T02:11

2024-01-02T02:33

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Согласно информации ведомства, сигнал начал распространяться по регионам с 00.55 мск. Ранее воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240102/sputniki-1919410711.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, черниговская область