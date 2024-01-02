Рейтинг@Mail.ru
Воздушную тревогу объявили в еще четырех областях Украины - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:11 02.01.2024 (обновлено: 02:33 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/trevoga-1919414424.html
Воздушную тревогу объявили в еще четырех областях Украины
Воздушную тревогу объявили в еще четырех областях Украины - РИА Новости, 02.01.2024
Воздушную тревогу объявили в еще четырех областях Украины
В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T02:11
2024-01-02T02:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
черниговская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Согласно информации ведомства, сигнал начал распространяться по регионам с 00.55 мск. Ранее воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240102/sputniki-1919410711.html
украина
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_e6293b254b67bb45aa9e0d962b49489f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, черниговская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Черниговская область
Воздушную тревогу объявили в еще четырех областях Украины

В четырех областях восточной Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно информации ведомства, сигнал начал распространяться по регионам с 00.55 мск.
Старт ракеты Ангара-1.2 со спутником Минобороны РФ с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
"Путин приказал". Удар по ракетным установкам ВСУ вызвал ужас у офицера СБУ
01:00
Ранее воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Харьковской областях, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:43
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЧерниговская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала