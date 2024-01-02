https://ria.ru/20240102/tor-1919448586.html
Мотострелки в Сибири получили на вооружение партию ЗРК "Тор-М2"
Мотострелки в Сибири получили на вооружение партию ЗРК "Тор-М2" - РИА Новости, 02.01.2024
Мотострелки в Сибири получили на вооружение партию ЗРК "Тор-М2"
Мотострелковое соединение в Кемеровской области получило на вооружение современные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T11:59
2024-01-02T11:59
2024-01-02T11:59
новое оружие россии
безопасность
кемеровская область
центральный военный округ
вооруженные силы рф
тор-м2
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Мотострелковое соединение в Кемеровской области получило на вооружение современные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2", сообщает пресс-служба Центрального военного округа. "Партия зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" поступила на вооружение в мотострелковое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Кемеровской области. Новые образцы вооружения повысили боевые возможности одного из подразделений соединения", - говорится в сообщении. ЗРК "Тор-М2" предназначен для обеспечения противовоздушной обороны мотострелковых и танковых бригад сухопутных войск на поле боя во всех видах боевых действий. Способен поражать авиационные ракеты класса "воздух-земля", управляемые и корректируемые авиабомбы, противорадиолокационные ракеты, а также самолеты тактической и армейской авиации, крылатые ракеты, вертолеты и беспилотники. ЗРК может самостоятельно контролировать воздушное пространство в своей зоне ответственности и сбивать все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой". В боекомплекте последней модификации - "Тор-М2" - 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 километров и высотным диапазоном до 10 километров. Модернизированная РЛС комплекса способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 32 километров, радар "видит" даже летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности ("стелс").
https://ria.ru/20231219/snaryady-1916708221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, кемеровская область, центральный военный округ, вооруженные силы рф, тор-м2
Новое оружие России, Безопасность, Кемеровская область, Центральный военный округ, Вооруженные силы РФ, Тор-М2
Мотострелки в Сибири получили на вооружение партию ЗРК "Тор-М2"
Мотострелковое соединение ЦВО в Сибири получило на вооружение ЗРК "Тор-М2"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 янв – РИА Новости. Мотострелковое соединение в Кемеровской области получило на вооружение современные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
«
"Партия зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" поступила на вооружение в мотострелковое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Кемеровской области. Новые образцы вооружения повысили боевые возможности одного из подразделений соединения", - говорится в сообщении.
ЗРК "Тор-М2" предназначен для обеспечения противовоздушной обороны мотострелковых и танковых бригад сухопутных войск на поле боя во всех видах боевых действий. Способен поражать авиационные ракеты класса "воздух-земля", управляемые и корректируемые авиабомбы, противорадиолокационные ракеты, а также самолеты тактической и армейской авиации, крылатые ракеты, вертолеты и беспилотники.
ЗРК может самостоятельно контролировать воздушное пространство в своей зоне ответственности и сбивать все воздушные цели, не опознанные системой "свой-чужой". В боекомплекте последней модификации - "Тор-М2" - 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 километров и высотным диапазоном до 10 километров. Модернизированная РЛС комплекса способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 32 километров, радар "видит" даже летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности ("стелс").
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