https://ria.ru/20240102/tokio-1919459431.html
В аэропорту Токио загорелся второй самолет
В аэропорту Токио загорелся второй самолет - РИА Новости, 02.01.2024
В аэропорту Токио загорелся второй самолет
Самолет береговой охраны Японии, столкнувшийся с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту Ханеда, также загорелся, сообщает агентство... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:31
2024-01-02T13:31
2024-01-02T18:53
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ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Самолет береговой охраны Японии, столкнувшийся с пассажирским бортом авиакомпании JAL в международном аэропорту Ханеда, также загорелся, сообщает агентство Киодо со ссылкой на противопожарные службы Токио. По данным представителей береговой охраны, самолет должен был доставить предметы первой необходимости на базу в Ниигате, чтобы затем передать их в регионы, пострадавшие при серии мощных землетрясений в префектуре Исикава накануне. Вечером вторника в токийском аэропорту произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них восемь младенцев. Всем удалось эвакуироваться. По основной версии возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, которые приводит агентство, столкновение могло произойти в тот момент посадки, когда другой борт находился на взлетно-посадочной полосе. В самолете береговой охраны находились шесть человек, судьба пятерых неизвестна.
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в мире, япония, токио, ниигата (город)
В мире, Япония, Токио, Ниигата (город)
В аэропорту Токио загорелся второй самолет
Kyodo: столкнувшийся с бортом самолет береговой охраны Японии также горит