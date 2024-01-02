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На борту загоревшегося в Токио самолета было около 400 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2024
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12:38 02.01.2024 (обновлено: 13:09 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/tokio-1919453856.html
На борту загоревшегося в Токио самолета было около 400 человек, пишут СМИ
На борту загоревшегося в Токио самолета было около 400 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2024
На борту загоревшегося в Токио самолета было около 400 человек, пишут СМИ
Рейс японской авиакомпании JAL, загоревшийся в международном аэропорту Ханеда в Токио, следовал из города Саппоро на острове Хоккайдо, на борту могли находиться РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T12:38
2024-01-02T13:09
в мире
токио
япония
саппоро
хоккайдо
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ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Рейс японской авиакомпании JAL, загоревшийся в международном аэропорту Ханеда в Токио, следовал из города Саппоро на острове Хоккайдо, на борту могли находиться около 400 человек, всех пассажиров удалось эвакуировать, сообщают местные СМИ.По уточненным данным, на борту пассажирского самолета были 379 пассажиров (из них восемь детей) и членов экипажа. Телеканал NHK передает, что все они смогли эвакуироваться. На борту самолета береговой охраны находились шестеро, пилот может быть ранен.При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации после возгорания пассажирского самолета в аэропорту Токио.
https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919453528.html
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в мире, токио, япония, саппоро, хоккайдо
В мире, Токио, Япония, Саппоро, Хоккайдо
На борту загоревшегося в Токио самолета было около 400 человек, пишут СМИ

NHK: около 400 человек были на борту загоревшегося в аэропорту Токио самолета

© Кадр видео из соцсетейСтоп-кадр видео горящего борта JAL в аэропорту Токио. 2 января 2024
Стоп-кадр видео горящего борта JAL в аэропорту Токио. 2 января 2024
© Кадр видео из соцсетей
Стоп-кадр видео горящего борта JAL в аэропорту Токио. 2 января 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Рейс японской авиакомпании JAL, загоревшийся в международном аэропорту Ханеда в Токио, следовал из города Саппоро на острове Хоккайдо, на борту могли находиться около 400 человек, всех пассажиров удалось эвакуировать, сообщают местные СМИ.
По уточненным данным, на борту пассажирского самолета были 379 пассажиров (из них восемь детей) и членов экипажа. Телеканал NHK передает, что все они смогли эвакуироваться. На борту самолета береговой охраны находились шестеро, пилот может быть ранен.
При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации после возгорания пассажирского самолета в аэропорту Токио.
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12:37
 
В миреТокиоЯпонияСаппороХоккайдо
 
 
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