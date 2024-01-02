https://ria.ru/20240102/tesla-1919438062.html

Автосалон Tesla загорелся в Киеве, пишут СМИ

Автосалон Tesla загорелся в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2024

Автосалон Tesla загорелся в Киеве, пишут СМИ

Салон автомобилей Tesla, предположительно, горит в Киеве на Украине после серии взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T10:22

2024-01-02T10:22

2024-01-02T13:27

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Салон автомобилей Tesla, предположительно, горит в Киеве на Украине после серии взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее о серии мощных взрывов в Киеве сообщал мэр города Виталий Кличко и украинские СМИ. Позднее в ряде районов пропало электричество и водоснабжение, произошли возгорания. "Предположительно, горит салон автомобилей Tesla", - говорится в сообщении, опубликованном. Официального подтверждения информации нет. Однако мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании складского помещения на площади 2 тысяч квадратных метров в Подольском районе города.

https://ria.ru/20240102/kiev-1919433380.html

киев

украина

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