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Автосалон Tesla загорелся в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:22 02.01.2024 (обновлено: 13:27 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/tesla-1919438062.html
Автосалон Tesla загорелся в Киеве, пишут СМИ
Автосалон Tesla загорелся в Киеве, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2024
Автосалон Tesla загорелся в Киеве, пишут СМИ
Салон автомобилей Tesla, предположительно, горит в Киеве на Украине после серии взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T10:22
2024-01-02T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
подольский район
виталий кличко
tesla motors
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Салон автомобилей Tesla, предположительно, горит в Киеве на Украине после серии взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее о серии мощных взрывов в Киеве сообщал мэр города Виталий Кличко и украинские СМИ. Позднее в ряде районов пропало электричество и водоснабжение, произошли возгорания. "Предположительно, горит салон автомобилей Tesla", - говорится в сообщении, опубликованном. Официального подтверждения информации нет. Однако мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании складского помещения на площади 2 тысяч квадратных метров в Подольском районе города.
https://ria.ru/20240102/kiev-1919433380.html
киев
украина
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в мире, киев, украина, подольский район, виталий кличко, tesla motors
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Подольский район, Виталий Кличко, Tesla motors
Автосалон Tesla загорелся в Киеве, пишут СМИ

"Страна.ua": салон автомобилей Tesla, предположительно, горит в Киеве

© AP Photo / Efrem LukatskyПожар в автосалоне Tesla в Киеве. 2 января 2024
Пожар в автосалоне Tesla в Киеве. 2 января 2024 - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Пожар в автосалоне Tesla в Киеве. 2 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Салон автомобилей Tesla, предположительно, горит в Киеве на Украине после серии взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее о серии мощных взрывов в Киеве сообщал мэр города Виталий Кличко и украинские СМИ. Позднее в ряде районов пропало электричество и водоснабжение, произошли возгорания.
«
"Предположительно, горит салон автомобилей Tesla", - говорится в сообщении, опубликованном.
Официального подтверждения информации нет. Однако мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании складского помещения на площади 2 тысяч квадратных метров в Подольском районе города.
Сотрудник пожарной службы Украины. 2 января 2024 - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Кличко рассказал подробности о пожарах в Киеве после взрывов
09:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаПодольский районВиталий КличкоTesla motors
 
 
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