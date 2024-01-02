https://ria.ru/20240102/sudan-1919510565.html

СБР в Судане заявили, что отпустят 451 военнопленного

СБР в Судане заявили, что отпустят 451 военнопленного - РИА Новости, 02.01.2024

СБР в Судане заявили, что отпустят 451 военнопленного

Противостоящие суданской армии Силы быстрого реагирования (СБР) согласились отпустить на свободу 451 военнопленного по итогам переговоров в Аддис-Абебе с... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T20:25

2024-01-02T20:25

2024-01-02T20:39

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оон

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ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Противостоящие суданской армии Силы быстрого реагирования (СБР) согласились отпустить на свободу 451 военнопленного по итогам переговоров в Аддис-Абебе с гражданским демократическим объединением "Такаддум", говорится в поступившей РИА Новости принятой ими во вторник декларации. "Силы быстрого реагирования в ответ на просьбу "Такаддум" и в качестве жеста доброй воли согласились отпустить на свободу 451 военнопленного и задержанного с помощью Международного комитета Красного Креста", - отмечается в декларации. Кроме того, Силы быстрого реагирования по итогам переговоров разрешили открыть гуманитарные коридоры в районах под их контролем в Судане для доставки гуманитарной помощи и обеспечить безопасность работников гуманитарных организаций. "Силы быстрого реагирования обязуются открыть безопасные коридоры для доставки гуманитарной помощи в районах под их контролем и предоставят необходимые гарантии для работы гуманитарных организаций и защиты их сотрудников", - говорится в документе. Они также обязались "обеспечить необходимую атмосферу для возвращения жителей охваченных войной провинций Хартум, Дарфур, Кордофан и Аль-Джазира в свои дома и обеспечения безопасности с помощью полиции в районах с гражданским населением". Кроме того, участники переговоров в Аддис-Абебе договорились создать национальный комитет по защите гражданского населения в пострадавших от войны районах. В комитет, согласно декларации, войдут "поддерживающие прекращение войны известные на национальном уровне личности, которые будут контролировать процесс возвращения мирных жителей в свои дома и обеспечивать возобновление работы сектора услуг и производств". С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.

https://ria.ru/20230928/diplomatiya-1898487983.html

https://ria.ru/20230907/diktat-1894777942.html

https://ria.ru/20230905/afrika-1894380516.html

судан

аддис-абеба

хартум (город)

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в мире, судан, аддис-абеба, хартум (город), международный комитет красного креста (мккк), оон