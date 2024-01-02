https://ria.ru/20240102/sudan-1919500609.html

В Судане силы быстрого реагирования заявили, что готовятся прекратить огонь

В Судане силы быстрого реагирования заявили, что готовятся прекратить огонь - РИА Новости, 02.01.2024

В Судане силы быстрого реагирования заявили, что готовятся прекратить огонь

Противостоящие армии Судана Силы быстрого реагирования (СБР) начали подготовку к немедленному прекращению огня и открыты к переговорам по этому вопросу с... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T18:38

2024-01-02T18:38

2024-01-02T19:16

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ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Противостоящие армии Судана Силы быстрого реагирования (СБР) начали подготовку к немедленному прекращению огня и открыты к переговорам по этому вопросу с суданскими вооруженными силами, говорится в поступившей РИА Новости декларации по итогам переговоров в Аддис-Абебе между СБР и гражданскими демократическими силами "Такаддум".Проведение переговоров было инициировано бывшим премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком."Силы быстрого реагирования начали подготовку к немедленному прекращению враждебных действий без предварительных условий через прямые переговоры с суданскими вооруженными силами", - говорится в документе."Они предпринимают действия ради достижения обязательного исполнения этих мер вместе с вооруженными силами ради достижения подлежащей обязательному исполнению договоренности о полном прекращении огня под национальным, региональным и международным контролем", - отмечается в декларации.С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.

https://ria.ru/20230928/diplomatiya-1898487983.html

https://ria.ru/20230905/afrika-1894380516.html

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в мире, судан, абдалла хамдок, аддис-абеба