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В Судане силы быстрого реагирования заявили, что готовятся прекратить огонь - РИА Новости, 02.01.2024
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18:38 02.01.2024 (обновлено: 19:16 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/sudan-1919500609.html
В Судане силы быстрого реагирования заявили, что готовятся прекратить огонь
В Судане силы быстрого реагирования заявили, что готовятся прекратить огонь - РИА Новости, 02.01.2024
В Судане силы быстрого реагирования заявили, что готовятся прекратить огонь
Противостоящие армии Судана Силы быстрого реагирования (СБР) начали подготовку к немедленному прекращению огня и открыты к переговорам по этому вопросу с... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T18:38
2024-01-02T19:16
в мире
судан
абдалла хамдок
аддис-абеба
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ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Противостоящие армии Судана Силы быстрого реагирования (СБР) начали подготовку к немедленному прекращению огня и открыты к переговорам по этому вопросу с суданскими вооруженными силами, говорится в поступившей РИА Новости декларации по итогам переговоров в Аддис-Абебе между СБР и гражданскими демократическими силами "Такаддум".Проведение переговоров было инициировано бывшим премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком."Силы быстрого реагирования начали подготовку к немедленному прекращению враждебных действий без предварительных условий через прямые переговоры с суданскими вооруженными силами", - говорится в документе."Они предпринимают действия ради достижения обязательного исполнения этих мер вместе с вооруженными силами ради достижения подлежащей обязательному исполнению договоренности о полном прекращении огня под национальным, региональным и международным контролем", - отмечается в декларации.С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
https://ria.ru/20230928/diplomatiya-1898487983.html
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в мире, судан, абдалла хамдок, аддис-абеба
В мире, Судан, Абдалла Хамдок, Аддис-Абеба
В Судане силы быстрого реагирования заявили, что готовятся прекратить огонь

В Судане силы быстрого реагирования заявили, что готовятся прекратить огонь

© РИА Новости / Денис Малков Флаг Судана
Флаг Судана - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Денис Малков
Флаг Судана. Архивное фото
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ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Противостоящие армии Судана Силы быстрого реагирования (СБР) начали подготовку к немедленному прекращению огня и открыты к переговорам по этому вопросу с суданскими вооруженными силами, говорится в поступившей РИА Новости декларации по итогам переговоров в Аддис-Абебе между СБР и гражданскими демократическими силами "Такаддум".
Проведение переговоров было инициировано бывшим премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком.
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28 сентября 2023, 00:25
"Силы быстрого реагирования начали подготовку к немедленному прекращению враждебных действий без предварительных условий через прямые переговоры с суданскими вооруженными силами", - говорится в документе.
"Они предпринимают действия ради достижения обязательного исполнения этих мер вместе с вооруженными силами ради достижения подлежащей обязательному исполнению договоренности о полном прекращении огня под национальным, региональным и международным контролем", - отмечается в декларации.
С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
Габон - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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В миреСуданАбдалла ХамдокАддис-Абеба
 
 
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