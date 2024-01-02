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На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба, погибли два человека
На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба, погибли два человека - РИА Новости, 02.01.2024
На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба, погибли два человека
Два человека погибли, восемь ранены в результате стрельбы на новогодней вечеринке в Лос-Анджелесе, сообщает местное радио KABC. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T01:42
2024-01-02T01:42
2024-01-02T09:34
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ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. Два человека погибли, восемь ранены в результате стрельбы на новогодней вечеринке в Лос-Анджелесе, сообщает местное радио KABC. "Два человека погибли на месте, восемь попали в больницу в результате стрельбы на несанкционированной вечеринке в складском помещении в центре Лос-Анджелеса в новогоднюю ночь", — сообщает радиостанция. Стрельба произошла после полуночи в понедельник, говорится в сообщении.
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в мире, лос-анджелес, сша
В мире, Лос-Анджелес, США
На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба, погибли два человека
KABC: в Лос-Анджелесе в результате стрельбы на вечеринке погибли два человека