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На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба, погибли два человека

На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба, погибли два человека - РИА Новости, 02.01.2024

На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба, погибли два человека

Два человека погибли, восемь ранены в результате стрельбы на новогодней вечеринке в Лос-Анджелесе, сообщает местное радио KABC. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T01:42

2024-01-02T01:42

2024-01-02T09:34

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ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. Два человека погибли, восемь ранены в результате стрельбы на новогодней вечеринке в Лос-Анджелесе, сообщает местное радио KABC. "Два человека погибли на месте, восемь попали в больницу в результате стрельбы на несанкционированной вечеринке в складском помещении в центре Лос-Анджелеса в новогоднюю ночь", — сообщает радиостанция. Стрельба произошла после полуночи в понедельник, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231225/ssha-1917848669.html

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в мире, лос-анджелес, сша