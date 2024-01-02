https://ria.ru/20240102/ssha-1919465970.html

СМИ: на северо-востоке Сирии две американские базы подверглись обстрелам

СМИ: на северо-востоке Сирии две американские базы подверглись обстрелам - РИА Новости, 02.01.2024

СМИ: на северо-востоке Сирии две американские базы подверглись обстрелам

Две базы США в районах Эш-Шаддади и Румейлан на северо-востоке Сирии подверглись обстрелам во вторник, сообщил телеканал Al-Mayadeen. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T14:16

2024-01-02T14:16

2024-01-02T14:17

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КАИР, 2 янв - РИА Новости. Две базы США в районах Эш-Шаддади и Румейлан на северо-востоке Сирии подверглись обстрелам во вторник, сообщил телеканал Al-Mayadeen. "Американские войска, дислоцированные на базе Эш-Шаддади в Сирии, подверглись обстрелу", - передает корреспондент телеканала. По данным телеканала, обстреляна также американская база в районе Румейлан в провинции Эль-Хасеке. Ранее во вторник телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на заявление "Сил исламского сопротивления в Ираке", что еще одна атака с использованием беспилотника совершена на базу Green Village на востоке Сирии. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

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в мире, сирия, сша, ирак