СМИ: на северо-востоке Сирии две американские базы подверглись обстрелам
Al-Mayadeen: на северо-востоке Сирии две американские базы подверглись обстрелам
© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США в Сирии
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США в Сирии. Архивное фото
КАИР, 2 янв - РИА Новости. Две базы США в районах Эш-Шаддади и Румейлан на северо-востоке Сирии подверглись обстрелам во вторник, сообщил телеканал Al-Mayadeen.
"Американские войска, дислоцированные на базе Эш-Шаддади в Сирии, подверглись обстрелу", - передает корреспондент телеканала.
По данным телеканала, обстреляна также американская база в районе Румейлан в провинции Эль-Хасеке.
Ранее во вторник телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на заявление "Сил исламского сопротивления в Ираке", что еще одна атака с использованием беспилотника совершена на базу Green Village на востоке Сирии.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.