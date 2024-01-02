https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919499025.html

Спецоперация, 2 января: над Белгородской областью сбили 17 украинских ракет

Спецоперация, 2 января: над Белгородской областью сбили 17 украинских ракет - РИА Новости, 02.01.2024

Спецоперация, 2 января: над Белгородской областью сбили 17 украинских ракет

Об уничтожении 17 ракет ВСУ над Белгородской областью, отказе украинских солдат воевать и ударе российских войск по предприятиям ВПК в Киеве — в материале РИА... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T18:20

2024-01-02T18:20

2024-01-02T19:47

специальная военная операция на украине

россия

киев

белгородская область

владимир зеленский

вячеслав гладков

игорь коротченко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Об уничтожении 17 ракет ВСУ над Белгородской областью, отказе украинских солдат воевать и ударе российских войск по предприятиям ВПК в Киеве — в материале РИА Новости.ПВО уничтожили 17 ракет ВСУ над Белгородской областьюРоссийские средства ПВО уничтожили 17 ракет "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в министерстве обороны."2 января около 14:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Дежурными средствами ПВО восемь ракет были уничтожены над Белгородской областью", — говорится в заявлении.Чуть ранее ведомство также сообщало, что над регионом сбили сначала четыре, а потом пять ракет "Ольха". Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, после украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали. "По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте", — написал он.Кроме того, четыре человека пострадали в районе авторынка, добавил Гладков. Двое — мужчина и женщина — получили осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Еще двое мужчин от госпитализации отказались.Еще одну пострадавшую доставили в травмпункт. По словам губернатора, женщина ехала в автобусе, когда на крышу упал осколок и задел ей руку. Медики оказывают ей помощь.Помимо этого, получили повреждения дома в частном секторе, четыре автомобиля и один автобус, резюмировал Гладков.Оправдания ЗеленскогоВладимир Зеленский, который говорил о контрнаступлении еще до его начала, связал провал с утечкой информации, пишет журнал Economist. При этом, по его утверждению, российской армии "не удалось взять ни одного крупного города в 2023 году".Как отметил военный аналитик Игорь Коротченко, Зеленский пытается внушить оптимизм ВСУ, выдавая в своих заявлениях явный стратегический успех России в 2023 году за "неудачу"."Чтобы внушить некий оптимизм Вооруженным силам Украины и украинскому обществу Зеленский пытается российские успехи выдать за неудачу. Напомню, что задачей российской армии в 2023 году было выстраивание оборонительных позиций и проведение стратегической оборонительной операции с тем, чтобы не дать возможность Украине, которую усиливали возможности НАТО, прорвать российские позиции на линии боевого соприкосновения. В полном объеме это ВС России удалось", — отметил эксперт.Так, глава киевского режима пытается утверждать, что российские военные якобы не взяли ни одного крупного города, но такой задачи в рамках стратегической оборонительной операции просто не ставилось, добавил Коротченко.В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью Economist, что ВСУ зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.ВСУ отказываются воеватьУкраинские военнослужащие массово отказываются от выполнения боевых задач, свидетельствуют записи радиоперехватов раненых военных ВСУ, имеющиеся у РИА Новости. Например, один из них пожаловался, что помимо отказов солдат выходить на линию боестолкновения водители не хотят даже подвозить на передовую подкрепление и питание. По словам солдата, нежелание выполнять боевые задачи в подразделении, о котором он рассказывает в радиоперехвате, — это не единичные случаи, а массовая акция сразу пяти подразделений ВСУ. На фоне массовых отказов военных ВСУ воевать киевский режим использует заградотряды. В минувшее воскресенье РИА Новости опубликовало видео расстрела нескольких украинских военнослужащих их же сослуживцами, после того как группа солдат ВСУ покинула свои позиции из-за штурма со стороны российских подразделений. Российские войска сожгли взвод "Леопардов"Российские военные уничтожили на Сватовском направлении взвод украинских танков Leopard-2A6, пытавшихся атаковать их позиции, сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало кадры уничтожения танков Leopard-2A6 военнослужащими общевойскового объединения группировки войск "Запад". В ролике показываются три машины с характерной дополнительной защитой башни, по которым для гарантированного уничтожения наносится удар несколькими боеприпасами, в том числе дронами-камикадзе "Ланцет". "В районе населенного пункта Терны была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к проведению атаки на позиции российских войск с привлечением бронетанкового взвода на танках "Леопард-2". Российские военнослужащие, применив высокоточные боеприпасы, уничтожили бронетанковый взвод ВСУ", — заявили в министерстве.Удар по военно-промышленным предприятиям в КиевеРоссийские войска нанесли удар по предприятиям украинского ВПК в Киеве и его пригородах, сообщили в министерстве обороны."Вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами", — говорится в заявлении.Там уточнили, что цель удара достигнута, все объекты поражены. Ранее о серии мощных взрывов в украинской столице сообщал мэр города Виталий Кличко и местные СМИ. Позднее в нескольких районах пропало электричество и водоснабжение, произошли возгорания. В Киевской областной военной администрации заявили, что в городе работает система противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html

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россия, киев, белгородская область, владимир зеленский, вячеслав гладков, игорь коротченко, вооруженные силы украины