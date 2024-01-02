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Бомбардировщики "Центра" накрыли 22 опорных и командных пункта ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024
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05:19 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919420736.html
Бомбардировщики "Центра" накрыли 22 опорных и командных пункта ВСУ
Бомбардировщики "Центра" накрыли 22 опорных и командных пункта ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024
Бомбардировщики "Центра" накрыли 22 опорных и командных пункта ВСУ
Бомбардировщики российской группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении нанесли удары по 22 опорным и командным пунктам ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T05:19
2024-01-02T05:19
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Бомбардировщики российской группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении нанесли удары по 22 опорным и командным пунктам ВСУ, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров. По его словам, за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки "Центр" на Краснолиманском направлении сухопутные подразделения противника активности не проявляли. "Бомбардировочной авиацией нанесены удары по 18 опорным и четырем командным наблюдателям пунктам ВСУ в районе Серебрянского лесничества, Григоровки, Дроновки и Северска", - рассказал офицер. Шаров добавил, что артиллерией группировки подавлены и поражены более 120 целей, в том числе в ходе контрбатарейной борьбы. Средствами ПВО уничтожены два беспилотных летательных аппарата "Фурия", а также дроны "Спектатор" и "Лелека".
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Бомбардировщики "Центра" накрыли 22 опорных и командных пункта ВСУ

МО: бомбардировщики "Центра" накрыли 22 опорных и командных пункта ВСУ

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Бомбардировщики российской группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении нанесли удары по 22 опорным и командным пунктам ВСУ, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.
По его словам, за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки "Центр" на Краснолиманском направлении сухопутные подразделения противника активности не проявляли.
"Бомбардировочной авиацией нанесены удары по 18 опорным и четырем командным наблюдателям пунктам ВСУ в районе Серебрянского лесничества, Григоровки, Дроновки и Северска", - рассказал офицер.
Шаров добавил, что артиллерией группировки подавлены и поражены более 120 целей, в том числе в ходе контрбатарейной борьбы.
Средствами ПВО уничтожены два беспилотных летательных аппарата "Фурия", а также дроны "Спектатор" и "Лелека".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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