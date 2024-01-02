https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919420736.html

Бомбардировщики "Центра" накрыли 22 опорных и командных пункта ВСУ

Бомбардировщики "Центра" накрыли 22 опорных и командных пункта ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024

Бомбардировщики "Центра" накрыли 22 опорных и командных пункта ВСУ

Бомбардировщики российской группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении нанесли удары по 22 опорным и командным пунктам ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T05:19

2024-01-02T05:19

2024-01-02T05:19

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Бомбардировщики российской группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении нанесли удары по 22 опорным и командным пунктам ВСУ, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров. По его словам, за прошедшие сутки в зоне ответственности группировки "Центр" на Краснолиманском направлении сухопутные подразделения противника активности не проявляли. "Бомбардировочной авиацией нанесены удары по 18 опорным и четырем командным наблюдателям пунктам ВСУ в районе Серебрянского лесничества, Григоровки, Дроновки и Северска", - рассказал офицер. Шаров добавил, что артиллерией группировки подавлены и поражены более 120 целей, в том числе в ходе контрбатарейной борьбы. Средствами ПВО уничтожены два беспилотных летательных аппарата "Фурия", а также дроны "Спектатор" и "Лелека".

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия