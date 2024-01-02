https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919420622.html
У российских артиллеристов в зоне СВО выросло число беспилотников
У российских артиллеристов в зоне СВО выросло число беспилотников - РИА Новости, 02.01.2024
У российских артиллеристов в зоне СВО выросло число беспилотников
У российских артиллеристов в зоне специальной военной операции существенно выросло число беспилотников для разведки украинских целей и корректировки огня,... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T05:16
2024-01-02T05:16
2024-01-02T05:16
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безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. У российских артиллеристов в зоне специальной военной операции существенно выросло число беспилотников для разведки украинских целей и корректировки огня, сообщили в Минобороны РФ. "С начала специальной военной операции в артиллерийских соединениях и воинских частях существенно увеличено количество беспилотных летательных аппаратов. Они по-прежнему являются наиболее эффективным средством получения разведывательной информации", - сказали в ведомстве. В частности, уточнили в министерстве, БПЛА успешно применяются в составе разведывательно-ударных (огневых) комплексов, обеспечивая огневое поражение выявленных целей в режиме реального времени, а также для подсветки целей при применении современных высокоточных боеприпасов типа "Краснополь-М2".
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
У российских артиллеристов в зоне СВО выросло число беспилотников
МО: у российских артиллеристов в зоне СВО существенно выросло число БПЛА
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. У российских артиллеристов в зоне специальной военной операции существенно выросло число беспилотников для разведки украинских целей и корректировки огня, сообщили в Минобороны РФ.
"С начала специальной военной операции в артиллерийских соединениях и воинских частях существенно увеличено количество беспилотных летательных аппаратов. Они по-прежнему являются наиболее эффективным средством получения разведывательной информации", - сказали в ведомстве.
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В частности, уточнили в министерстве, БПЛА успешно применяются в составе разведывательно-ударных (огневых) комплексов, обеспечивая огневое поражение выявленных целей в режиме реального времени, а также для подсветки целей при применении современных высокоточных боеприпасов типа "Краснополь-М2".