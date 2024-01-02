https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919420497.html

В Минобороны рассказали, как ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра

В Минобороны рассказали, как ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра - РИА Новости, 02.01.2024

В Минобороны рассказали, как ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра

Подразделения войск Украины не оставляют попыток высадки на левый берег Днепра, но уничтожаются на подходе, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T05:14

2024-01-02T05:14

2024-01-02T07:55

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Подразделения войск Украины не оставляют попыток высадки на левый берег Днепра, но уничтожаются на подходе, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения ВСУ даже в новогодние праздники не оставляют попыток организовать высадку на левый берег Днепра. Однако благодаря слаженной работе наших мотострелковых и артиллерийских подразделений, противник уничтожаются уже на подходе к нашему берегу", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что разведка постоянно ведет мониторинг обстановки на правом берегу, выдаёт новые цели на пункт управления артиллерией, а расчеты минометов, в свою очередь, в кратчайшее время приступают к нанесению огневых ударов по живой силе и лодкам противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра. Как сообщили в военном ведомстве, в частности, в понедельник было выявлено скопление личного состава националистических подразделений ВСУ, готовившихся к очередной попытке переброски через реку. "После получения целеуказания, расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 в считанные минуты занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнем поразил цель", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919420282.html

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