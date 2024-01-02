https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919420169.html

Войска в зоне СВО применяют новейшие комплексы артразведки "Ястреб-АВ"

Войска в зоне СВО применяют новейшие комплексы артразведки "Ястреб-АВ" - РИА Новости, 02.01.2024

Войска в зоне СВО применяют новейшие комплексы артразведки "Ястреб-АВ"

Вооруженные силы РФ применяют в зоне специальной военной операции новейшие комплексы артиллерийской разведки "Ястреб-АВ", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T05:10

2024-01-02T05:10

2024-01-02T05:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ применяют в зоне специальной военной операции новейшие комплексы артиллерийской разведки "Ястреб-АВ", сообщили в Минобороны РФ. "Сегодня эффективное выполнение боевых задач ракетчиками и артиллеристами вместе с применением беспилотной авиации, которая повышает эффективность ведения артиллерийского огня и живучесть на поле боя, обеспечивается и благодаря применению современных средств артиллерийской разведки, таких как "Зоопарк-1М" и "Ястреб-АВ", - рассказали в ведомстве. "Ястреб-АВ" - самый современный российский радиолокационный комплекс с фазированной антенной решеткой для разведки огневых позиций артиллерии. С помощью РЛС такой комплекс в автоматическом режиме отслеживает траекторию снарядов противника, определяя точные координаты позиций его артиллерии. Эти координаты передаются своей артиллерии или другим огневым и ударным средствам для поражения позиций противника.

https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919419585.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф