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СМИ: в аэропорту Токио, где загорелся самолет, закрыли все взлетные полосы
СМИ: в аэропорту Токио, где загорелся самолет, закрыли все взлетные полосы - РИА Новости, 02.01.2024
СМИ: в аэропорту Токио, где загорелся самолет, закрыли все взлетные полосы
Все четыре взлетно-посадочные полосы в международном аэропорту Ханеда закрыты после инцидента со столкновением и возгоранием самолетов, сообщает агентство Киодо РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:19
2024-01-02T13:19
2024-01-02T13:27
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ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Все четыре взлетно-посадочные полосы в международном аэропорту Ханеда закрыты после инцидента со столкновением и возгоранием самолетов, сообщает агентство Киодо со ссылкой на администрацию воздушной гавани.Вечером вторника в токийском аэропорту произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них 8 младенцев. Всем удалось эвакуироваться.Основной версией произошедшего считается, что возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, которых приводит агентство, столкновение могло произойти в тот момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.В самолете береговой охраны находились шесть человек, судьба пятерых неизвестна.
https://ria.ru/20231231/samolet-1919294245.html
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в мире, токио, япония, саппоро, хоккайдо
В мире, Токио, Япония, Саппоро, Хоккайдо
СМИ: в аэропорту Токио, где загорелся самолет, закрыли все взлетные полосы
Kyodo: все взлетно-посадочные полосы в аэропорту Ханеда в Японии закрыты