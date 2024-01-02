Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в аэропорту Токио, где загорелся самолет, закрыли все взлетные полосы - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 02.01.2024 (обновлено: 13:27 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/smi-1919457912.html
СМИ: в аэропорту Токио, где загорелся самолет, закрыли все взлетные полосы
СМИ: в аэропорту Токио, где загорелся самолет, закрыли все взлетные полосы - РИА Новости, 02.01.2024
СМИ: в аэропорту Токио, где загорелся самолет, закрыли все взлетные полосы
Все четыре взлетно-посадочные полосы в международном аэропорту Ханеда закрыты после инцидента со столкновением и возгоранием самолетов, сообщает агентство Киодо РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:19
2024-01-02T13:27
в мире
токио
япония
саппоро
хоккайдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919455648_69:0:833:430_1920x0_80_0_0_50acc495a98dfe4e7667f64169b7ce86.png
ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Все четыре взлетно-посадочные полосы в международном аэропорту Ханеда закрыты после инцидента со столкновением и возгоранием самолетов, сообщает агентство Киодо со ссылкой на администрацию воздушной гавани.Вечером вторника в токийском аэропорту произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них 8 младенцев. Всем удалось эвакуироваться.Основной версией произошедшего считается, что возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, которых приводит агентство, столкновение могло произойти в тот момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.В самолете береговой охраны находились шесть человек, судьба пятерых неизвестна.
https://ria.ru/20231231/samolet-1919294245.html
токио
япония
саппоро
хоккайдо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919455648_165:0:738:430_1920x0_80_0_0_3776e8c6d7cdfa235b90404be424cac8.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, токио, япония, саппоро, хоккайдо
В мире, Токио, Япония, Саппоро, Хоккайдо
СМИ: в аэропорту Токио, где загорелся самолет, закрыли все взлетные полосы

Kyodo: все взлетно-посадочные полосы в аэропорту Ханеда в Японии закрыты

© Кадр видео из соцсетейСтоп-кадр видео горящего борта JAL в аэропорту Токио
Стоп-кадр видео горящего борта JAL в аэропорту Токио
© Кадр видео из соцсетей
Стоп-кадр видео горящего борта JAL в аэропорту Токио
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Все четыре взлетно-посадочные полосы в международном аэропорту Ханеда закрыты после инцидента со столкновением и возгоранием самолетов, сообщает агентство Киодо со ссылкой на администрацию воздушной гавани.
Вечером вторника в токийском аэропорту произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них 8 младенцев. Всем удалось эвакуироваться.
Основной версией произошедшего считается, что возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны Японии. По данным представителей JAL, которых приводит агентство, столкновение могло произойти в тот момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.
В самолете береговой охраны находились шесть человек, судьба пятерых неизвестна.
Здание Генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Прокуратура начала проверку после данных о крови на самолете из Махачкалы
31 декабря 2023, 21:49
 
В миреТокиоЯпонияСаппороХоккайдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала