https://ria.ru/20240102/siriya-1919518535.html

Американский беспилотник нарушил воздушное пространство Сирии

Американский беспилотник нарушил воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 02.01.2024

Американский беспилотник нарушил воздушное пространство Сирии

Международная "коалиция" во главе с США в Сирии один раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T22:04

2024-01-02T22:04

2024-01-02T22:04

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эт-танф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии один раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата", - сказал Кулить. Он также добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции". "Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул замруководителя ЦПВС в Сирии.

https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html

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в мире, сирия, сша, эт-танф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году