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Американский беспилотник нарушил воздушное пространство Сирии
Американский беспилотник нарушил воздушное пространство Сирии - РИА Новости, 02.01.2024
Американский беспилотник нарушил воздушное пространство Сирии
Международная "коалиция" во главе с США в Сирии один раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T22:04
2024-01-02T22:04
2024-01-02T22:04
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Международная "коалиция" во главе с США в Сирии один раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации, заявил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадим Кулить. "За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата", - сказал Кулить. Он также добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции". "Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - подчеркнул замруководителя ЦПВС в Сирии.
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в мире, сирия, сша, эт-танф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, США, Эт-Танф, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Американский беспилотник нарушил воздушное пространство Сирии
Кулить: США в Сирии один раз за сутки нарушили протоколы деконфликтации