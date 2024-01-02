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В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска - РИА Новости, 02.01.2024
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07:58 02.01.2024 (обновлено: 08:10 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/siriya-1919424449.html
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска - РИА Новости, 02.01.2024
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
Израиль нанес авиаудар по пригороду Дамаска, причинен материальный ущерб, сообщает сирийское министерство обороны. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T07:58
2024-01-02T08:10
в мире
сирия
дамаск (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Израиль нанес авиаудар по пригороду Дамаска, причинен материальный ущерб, сообщает сирийское министерство обороны."Сегодня примерно в 4:35 (совпадает с мск) утра израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду позиций в пригороде Дамаска", - говорится в заявлении.Ведомство отмечает, что в результате атаки был причинен материальный ущерб.
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
сирия
дамаск (город)
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в мире, сирия, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Сирия, Дамаск (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска

Минобороны Сирии сообщило об израильском авиаударе по пригороду Дамаска

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные ведут обстрел
Израильские военные ведут обстрел - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные ведут обстрел. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Израиль нанес авиаудар по пригороду Дамаска, причинен материальный ущерб, сообщает сирийское министерство обороны.
"Сегодня примерно в 4:35 (совпадает с мск) утра израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду позиций в пригороде Дамаска", - говорится в заявлении.
Ведомство отмечает, что в результате атаки был причинен материальный ущерб.
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В миреСирияДамаск (город)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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