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В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска - РИА Новости, 02.01.2024
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
Израиль нанес авиаудар по пригороду Дамаска, причинен материальный ущерб, сообщает сирийское министерство обороны. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T07:58
2024-01-02T07:58
2024-01-02T08:10
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дамаск (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Израиль нанес авиаудар по пригороду Дамаска, причинен материальный ущерб, сообщает сирийское министерство обороны."Сегодня примерно в 4:35 (совпадает с мск) утра израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду позиций в пригороде Дамаска", - говорится в заявлении.Ведомство отмечает, что в результате атаки был причинен материальный ущерб.
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в мире, сирия, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Сирия, Дамаск (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
Минобороны Сирии сообщило об израильском авиаударе по пригороду Дамаска