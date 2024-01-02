https://ria.ru/20240102/siriya-1919424449.html

В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска

В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска - РИА Новости, 02.01.2024

В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска

Израиль нанес авиаудар по пригороду Дамаска, причинен материальный ущерб, сообщает сирийское министерство обороны. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T07:58

2024-01-02T07:58

2024-01-02T08:10

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дамаск (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Израиль нанес авиаудар по пригороду Дамаска, причинен материальный ущерб, сообщает сирийское министерство обороны."Сегодня примерно в 4:35 (совпадает с мск) утра израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удары по ряду позиций в пригороде Дамаска", - говорится в заявлении.Ведомство отмечает, что в результате атаки был причинен материальный ущерб.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

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в мире, сирия, дамаск (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль