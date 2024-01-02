https://ria.ru/20240102/samolet-1919490723.html

При столкновении двух самолетов в Японии пострадали 17 человек

При столкновении двух самолетов в Японии пострадали 17 человек - РИА Новости, 02.01.2024

При столкновении двух самолетов в Японии пострадали 17 человек

Не менее 17 человек пострадали при столкновении самолета береговой охраны Японии и пассажирского лайнера авиакомпании JAL в токийском аэропорту, передает... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T17:10

2024-01-02T17:10

2024-01-02T17:57

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ТОКИО, 2 янв — РИА Новости. Не менее 17 человек пострадали при столкновении самолета береговой охраны Японии и пассажирского лайнера авиакомпании JAL в токийском аэропорту, передает телеканал NHK.По его сведениям, травмы получили 16 пассажиров лайнера и один из находившихся на борту самолета береговой охраны. Ранее сообщалось о пяти погибших из числа тех, кто был в самолете береговой охраны.Вместе с тем представители авиакомпании JAL не подтвердили информацию о пострадавших."Мы связываемся с каждым из находившихся на борту, чтобы подтвердить его состояние. К настоящему времени четверо человек пожаловались на плохое самочувствие после инцидента", — сказали они на пресс-конференции.Самолет авиакомпании JAL, летевший из Саппоро в Токио, загорелся после посадки в аэропорту Ханэда. На борту находились 379 человек, из них восемь младенцев. Всем пассажирам и экипажу удалось эвакуироваться.По основной версии, лайнер загорелся после столкновения с самолетом береговой охраны. Как заявили представители JAL, это могло произойти в момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.Самолет береговой охраны тоже загорелся. На его борту находились шесть человек.

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япония, в мире, хоккайдо