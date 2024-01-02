https://ria.ru/20240102/rebenok-1919492568.html

Ребенок, пострадавший при пожаре в доме под Волгоградом, умер в больнице

Ребенок, пострадавший при пожаре в доме под Волгоградом, умер в больнице - РИА Новости, 02.01.2024

Ребенок, пострадавший при пожаре в доме под Волгоградом, умер в больнице

Ребенок, пострадавший при пожаре в частном доме в Калаче-на-Дону Волгоградской области с тремя погибшими, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T17:21

2024-01-02T17:21

2024-01-02T17:25

происшествия

калач-на-дону

волгоградская область

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

пожар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918907631_0:300:1600:1200_1920x0_80_0_0_1869fef9bf98744a7a7c082510127c83.jpg

ВОЛГОГРАД, 2 янв - РИА Новости. Ребенок, пострадавший при пожаре в частном доме в Калаче-на-Дону Волгоградской области с тремя погибшими, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона. В ночь на пятницу в Калаче-на-Дону загорелся частный дом, при пожаре погибли женщина и двое детей в возрасте 6 лет и 1 год, ещё один двухлетний ребенок был госпитализирован. "Ребенок скончался, несмотря на усилия врачей", - сообщили в комитете. СУСК РФ по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности трем лицам". По данным следствия, предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки. По информации СК, в доме ещё находился мужчина и один ребёнок, они не пострадали.

https://ria.ru/20240101/mchs-1919378198.html

калач-на-дону

волгоградская область

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калач-на-дону, волгоградская область, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), пожар