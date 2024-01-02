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Ребенок, пострадавший при пожаре в доме под Волгоградом, умер в больнице
Ребенок, пострадавший при пожаре в доме под Волгоградом, умер в больнице - РИА Новости, 02.01.2024
Ребенок, пострадавший при пожаре в доме под Волгоградом, умер в больнице
Ребенок, пострадавший при пожаре в частном доме в Калаче-на-Дону Волгоградской области с тремя погибшими, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T17:21
2024-01-02T17:21
2024-01-02T17:25
происшествия
калач-на-дону
волгоградская область
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следственный комитет россии (ск рф)
пожар
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ВОЛГОГРАД, 2 янв - РИА Новости. Ребенок, пострадавший при пожаре в частном доме в Калаче-на-Дону Волгоградской области с тремя погибшими, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона. В ночь на пятницу в Калаче-на-Дону загорелся частный дом, при пожаре погибли женщина и двое детей в возрасте 6 лет и 1 год, ещё один двухлетний ребенок был госпитализирован. "Ребенок скончался, несмотря на усилия врачей", - сообщили в комитете. СУСК РФ по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности трем лицам". По данным следствия, предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки. По информации СК, в доме ещё находился мужчина и один ребёнок, они не пострадали.
https://ria.ru/20240101/mchs-1919378198.html
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происшествия, калач-на-дону, волгоградская область, волгоград, следственный комитет россии (ск рф), пожар
Происшествия, Калач-на-Дону, Волгоградская область, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар
Ребенок, пострадавший при пожаре в доме под Волгоградом, умер в больнице
Пострадавший при пожаре в Волгоградской области ребенок скончался в больнице