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Загадочная ракета с Украины вынудила поляков задуматься о крайних мерах - РИА Новости, 02.01.2024
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01:35 02.01.2024 (обновлено: 09:37 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/raketa-1919412109.html
Загадочная ракета с Украины вынудила поляков задуматься о крайних мерах
Загадочная ракета с Украины вынудила поляков задуматься о крайних мерах - РИА Новости, 02.01.2024
Загадочная ракета с Украины вынудила поляков задуматься о крайних мерах
Правительству Польши стоит обратиться к ясновидящим из-за необъяснимого пролета ракеты над территорией страны с Украины, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T01:35
2024-01-02T09:37
в мире
украина
польша
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Правительству Польши стоит обратиться к ясновидящим из-за необъяснимого пролета ракеты над территорией страны с Украины, пишет Myśl Polska.&quot;Так что же должны были делать в этой ситуации польские власти, не имея собственных знаний, чтобы ответить на вопросы о происхождении ракеты. &lt;...&gt; Не лучше ли было бы спросить у кого-нибудь из ясновидящих, которых у нас становится все больше и больше, хотя не только будущее, но и прошлое становится все более запутанными и непредсказуемыми.&quot;, — говорится в сообщении.В стране происходит полный сюрреализм из-за того, что большинство воспринимает мир на основе пропаганды, а не фактов, пояснил обозреватель.В конце декабря Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что утром неопознанный объект вошел в воздушное пространство республики со стороны Украины, он сопровождался ПВО, а потом исчез с радаров.Начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что нарушившая воздушное пространство ракета якобы была российской. По его словам, "все указывает" на это. При этом Кукула не дал никаких дополнительных объяснений и не представил доказательств своих слов, а позже уточнил, что пока использует еще не проверенные сведения.Временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша в пятницу вызвали в МИД Польши по поводу ракеты. Позже дипломат заявил РИА Новости, что ему вручили ноту, в которой "содержится голословное утверждение", что объект якобы идентифицировали как российскую маневрирующую ракету. Ордаш добавил, что в ответ на просьбу документального подтверждения содержания ноты он получил отказ.
https://ria.ru/20231229/bditelnost-1919033390.html
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в мире, украина, польша
В мире, Украина, Польша
Загадочная ракета с Украины вынудила поляков задуматься о крайних мерах

Myśl Polska: Польше нужна помощь ясновидящих из-за ракеты с Украины

© Фото : Kancelaria Prezydenta/XЭкстренное совещание с участием президента Польши Анджея Дуды
Экстренное совещание с участием президента Польши Анджея Дуды - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© Фото : Kancelaria Prezydenta/X
Экстренное совещание с участием президента Польши Анджея Дуды. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Правительству Польши стоит обратиться к ясновидящим из-за необъяснимого пролета ракеты над территорией страны с Украины, пишет Myśl Polska.
«

"Так что же должны были делать в этой ситуации польские власти, не имея собственных знаний, чтобы ответить на вопросы о происхождении ракеты. <...> Не лучше ли было бы спросить у кого-нибудь из ясновидящих, которых у нас становится все больше и больше, хотя не только будущее, но и прошлое становится все более запутанными и непредсказуемыми.", — говорится в сообщении.

В стране происходит полный сюрреализм из-за того, что большинство воспринимает мир на основе пропаганды, а не фактов, пояснил обозреватель.
В конце декабря Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что утром неопознанный объект вошел в воздушное пространство республики со стороны Украины, он сопровождался ПВО, а потом исчез с радаров.
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Начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что нарушившая воздушное пространство ракета якобы была российской. По его словам, "все указывает" на это. При этом Кукула не дал никаких дополнительных объяснений и не представил доказательств своих слов, а позже уточнил, что пока использует еще не проверенные сведения.
Временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша в пятницу вызвали в МИД Польши по поводу ракеты. Позже дипломат заявил РИА Новости, что ему вручили ноту, в которой "содержится голословное утверждение", что объект якобы идентифицировали как российскую маневрирующую ракету. Ордаш добавил, что в ответ на просьбу документального подтверждения содержания ноты он получил отказ.
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