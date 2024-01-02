https://ria.ru/20240102/raketa-1919412109.html

Загадочная ракета с Украины вынудила поляков задуматься о крайних мерах

Загадочная ракета с Украины вынудила поляков задуматься о крайних мерах - РИА Новости, 02.01.2024

Загадочная ракета с Украины вынудила поляков задуматься о крайних мерах

Правительству Польши стоит обратиться к ясновидящим из-за необъяснимого пролета ракеты над территорией страны с Украины, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T01:35

2024-01-02T01:35

2024-01-02T09:37

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Правительству Польши стоит обратиться к ясновидящим из-за необъяснимого пролета ракеты над территорией страны с Украины, пишет Myśl Polska."Так что же должны были делать в этой ситуации польские власти, не имея собственных знаний, чтобы ответить на вопросы о происхождении ракеты. <...> Не лучше ли было бы спросить у кого-нибудь из ясновидящих, которых у нас становится все больше и больше, хотя не только будущее, но и прошлое становится все более запутанными и непредсказуемыми.", — говорится в сообщении.В стране происходит полный сюрреализм из-за того, что большинство воспринимает мир на основе пропаганды, а не фактов, пояснил обозреватель.В конце декабря Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что утром неопознанный объект вошел в воздушное пространство республики со стороны Украины, он сопровождался ПВО, а потом исчез с радаров.Начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что нарушившая воздушное пространство ракета якобы была российской. По его словам, "все указывает" на это. При этом Кукула не дал никаких дополнительных объяснений и не представил доказательств своих слов, а позже уточнил, что пока использует еще не проверенные сведения.Временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша в пятницу вызвали в МИД Польши по поводу ракеты. Позже дипломат заявил РИА Новости, что ему вручили ноту, в которой "содержится голословное утверждение", что объект якобы идентифицировали как российскую маневрирующую ракету. Ордаш добавил, что в ответ на просьбу документального подтверждения содержания ноты он получил отказ.

https://ria.ru/20231229/bditelnost-1919033390.html

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