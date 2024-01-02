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Сказочные города России. Куда съездить в зимние праздники

Сказочные города России. Куда съездить в зимние праздники - РИА Новости, 02.01.2024

Сказочные города России. Куда съездить в зимние праздники

Эти удивительные места напоминают сладости из елочных подарков — такие же разные, цветные, с неповторимыми вкусами. Неочевидных городов, в которых празднично,... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T08:00

2024-01-02T08:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Екатерина Миронова. Эти удивительные места напоминают сладости из елочных подарков — такие же разные, цветные, с неповторимыми вкусами. Неочевидных городов, в которых празднично, красиво и куда приятно съездить в каникулы, в России все больше. Где слепить сахарную розу или смастерить ватную игрушку под старину, увидеть природный фейерверк и волшебный лес с медведями — в материале РИА Новости.Квас с изюмом"Напечете вкуснятины и насладитесь от пуза" — такая вывеска встречает гостей в Музее русского десерта в подмосковном Звенигороде. На двух этажах дома XIX века представлены предметы быта и кухонная утварь прошлых столетий: самовары, кружевные скатерти, скалки, чугунки, разделочные доски, фарфоровые сервизы и расписные, как пряники, буфеты.На стенах — рецепты русских сладостей из дореволюционных кулинарных книг. Вот, например, сметанное пирожное: "Возьми полтора фунта муки, полфунта масла коровьяго (орфография сохранена. — Прим. ред.), четверть фунта сахару, сметаны и желтки из восьми яиц. Замеси на пекарном столе, перебивая, пока начнутся пузыри, тогда раскатать и два раза перегибать. После чего высечь из оного формою розы или иные фигуры".Подобные пирожные, а также пряники можно приготовить в музее во время мастер-класса. Здесь учат лепить сахарные цветы-безе. Звенигород негласно считается родиной этих лакомств: в XIX веке их вывел на поточное производство местный кондитер Иван Андреев.Сам город, первое упоминание которого встречается в духовной грамоте московского князя Ивана Калиты в XIV столетии, тоже словно сделан из сахара и пряников. Розовые, желтые, голубые особнячки, а над ними на холме — бело-красный, будто глазурованный, Саввино-Сторожевский монастырь. Его основал монах Савва, ученик Сергия Радонежского.Сюда приезжали молиться русские цари, включая Ивана Грозного, а храмы расписывали иконописцы кремлевской Оружейной палаты.Тут по сей день варят настоянный на изюме квас, который продается в местной лавке. А в трапезной "Провиантская башня", разукрашенной русским узором, подают горячие пироги с капустой, грибами, яблоками и медовуху.Зефирные игрушкиТоржок в Тверской области возник в Х веке на берегу реки Тверцы. Историческое название — Новый Торг. Понятно почему: здесь плели кружева, выделывали кожу и, вероятно, мастерили елочные украшения для продажи на ярмарках.В центре, рядом с особняками нежных тонов, сохранились ряды с белоснежными арками, где шла бойкая торговля.Игрушки до революции и в первые годы советской власти, когда был дефицит, делали из ваты. Хлопчатую бумагу, которая свободно продавалась в аптеках, вымачивали в краске, лепили фигурку и закрепляли форму клейстером, а сверху посыпали битым стеклом для имитации снежинок. В 1930-1940-е этим занимались бывшие царские скульпторы на заводах. Сейчас за такие раритеты на блошиных рынках просят по пять-десять тысяч рублей.Смастерить что-то подобное своими руками под руководством художниц можно в детском культурном центре "Особняк на набережной" при Всероссийском историко-этнографическом музее. За образец берут старинные игрушки — и вот уже готовы девочки и мальчики в тулупчиках, младенцы в пеленках, волхвы, ангелы, яблоки и груши. Все это розовых, малиновых, ванильных, лимонных, зефирных оттенков, как и сам городок.Козули и "Кудесники"В Архангельске морозно и снежно, а на Чумбаровке (народное название центрального проспекта Чумбарова-Лучинского) застыли, словно леденцы, разноцветные деревянные дома, некогда принадлежавшие купцам и промышленникам.На этой же улице — Музей пряника-козули. Такие угощения в виде животных, жесткие и приторно-сладкие, делают к Рождеству из "жженки" — сахарного сиропа, уваренного до янтарного оттенка. Они символизируют овечек и козочек, которые первыми встретили Младенца Христа.В конце Чумбаровки мерцает "Свечка": в переводе с местного сленга — 100-метровый небоскреб, возведенный к 400-летию города. Воздух потрескивает — и кажется, сейчас случится чудо. Почти как в сказке Степана Писахова: "Возьмем северно сияние, теплой водичкой смочим и зажжем. И светло так горит, и воздух очищат, и пахнет хорошо".Полярные огни иногда появляются в небе над Архангельском. Причем тут они даже не через камеру бывают ярко-зелеными, будто новогодний фейерверк. Правда, синоптики не всегда способны это спрогнозировать.Волшебства городу придают и "Кудесники" — бронзовые полуметровые фигурки на берегу Северной Двины. Их придумала дизайнер Ольга Сагаконь в 2022-м.Каждый из человечков держит в руках свой символ Архангельской области. Один — птицу счастья, или поморского голубка: подобные игрушки, сделанные из щепок, продаются в сувенирных магазинах — по легенде, они приносят удачу и оберегают от злых духов дома.Другой протягивает алмаз: здесь есть месторождение драгоценных камней. Третья скульптура — девочка со свистулькой, это образ каргопольских глиняных игрушек. В древности с их помощью призывали весну. Четвертый персонаж — рыбак с треской: ну тут все понятно.Шишки и медведиКрасноярск зимой — это запорошенные снегом горы Саяны, покрытые хвойными деревьями. Всюду тайга, она начинается прямо в городе. Даже сувениры тут лесные, например, шишки в меду, нанизанные на палочку. А местные рассказывают, как однажды встретили медведя на улицах.У туристов есть шанс увидеть диких зверей в заповеднике "Красноярские Столбы". На более чем 47 тысячах гектаров водятся 56 видов млекопитающих. Вдоль троп, ведущих в заросли, расставлены таблички с описанием тех, кто может встретиться: "Рысь обыкновенная, зимний мех бывает пепельно-голубым или палево-дымчатым", "Марал, самый крупный из рода оленей, шерсть буро-серая".Здесь пахнет хвоей. По данным администрации "Красноярских Столбов", 50 процентов деревьев — сибирская пихта, кедр, сосна, ели. Их стволы слегка хрустят от мороза, шапки снега, похожие на взбитые сливки, временами падают с ветвей.Впрочем, главное в заказнике — около 190 образований из сиенита, останцев, похожих на сказочных существ. Названия соответствующие: "Дед", "Бабка", "Внучка", "Лев", "Перья". Ученые считают, что эти скалы — результат извержения подводных вулканов 450 миллионов лет назад.Рядом с заповедником — фанпарк "Бобровый лог": 15 горнолыжных трасс протяженностью десять километров.Хий-морины и Белый СтарецВ Улан-Удэ есть просто сказочные улицы — Свердлова, Коммунистическая, Банзарова, Соборная, — где сохранились деревянные терема конца XIX — начала ХХ века, украшенные резными наличниками с цветами, солнцами, диковинными птицами. Дороги ведут к православному Одигитриевскому собору XVIII столетия, сахарно-белому с синими куполами.Отсюда чуть более 100 километров до Байкала: зимой озеро покрыто совершенно прозрачным льдом, через который на метр глубины просматриваются застывшие пузырьки воды и замерзшие рыбы.В бурятской столице все пронизано чудесами. На ветвях деревьев и столбах-сэргэ развешаны синие, белые, желтые, зеленые, красные лоскуты, ассоциирующиеся с конфетными фантиками, — хадаки. Так обращаются к духам, чтобы заслужить расположение.А на Лысой горе в центре города — целый ворох развевающихся хий-моринов, или "коней ветра": так называются разноцветные флажки с мантрами, которые привязывают в хорошо продуваемых местах и загадывают желание.Ритуалы особо важны перед каким-нибудь начинанием. Хотя Бурятия — буддистская республика, тут хранят верность древней религии — тенгрианству. Говорят, даже депутаты накануне выборов идут и к ламе, и к шаману.Так, в Улан-Удэ есть центр "Тэнгэри", где под присмотром золотого дракона, обвивающего лестницу и соединяющего три мира — небесный, человеческий и подземный, проводят обряды по случаю и на заказ.Новый год, или Сагаалган, местные отмечают в феврале, но с уважением относятся и к европейскому празднованию. "Можем призвать Белого Старца Сагаана Убгэна и попросить у него благополучия", — говорит представительница "Тэнгэри" Светлана Немаева. По легенде, этот персонаж родился 100-летним мудрецом: его мать, будучи беременной, не подала воды духу-бурхану, за что понесла наказание и разродилась лишь век спустя.Для участия в обряде Светлана просит написать имя, фамилию и год рождения. На столике — стаканы с молоком, водкой и шоколадные конфеты. Затем она "шаманит" с закрытыми глазами, а после выкладывает подношения в снег. Белый Старец поест, попьет — и подарит всем счастье.

https://ria.ru/20231207/suzdal-1914169874.html

https://ria.ru/20231221/siyanie-1916510052.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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