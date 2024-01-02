СК в Пензенской области начал проверку после остановки колеса обозрения
СК в Пензенской области начал проверку остановки колеса обозрения с 6 людьми
САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку после инцидента в микрорайоне "Город Спутник" близ Пензы, где остановилось колесо обозрения с шестью людьми, включая двоих подростков, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что колесо обозрения высотой 35 метров во вторник остановилось в Пензенской области. Находившиеся на колесе шесть человек были спасены. По данным регионального главка МЧС, все шесть человек находились в одной кабинке, среди них были подростки.
"Организовано проведение доследственной проверки по факту остановки колеса обозрения с находящимися на высоте в кабинах шестью посетителями, двое из которых несовершеннолетние, по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". В настоящее время сотрудниками регионального ГУМЧС проведены работы по эвакуации граждан с колеса обозрения. Угрозы их жизни и здоровью не имеется", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в ходе проверки будут исследованы и установлены причина остановки аттракциона, его техническое состояние, условия обслуживания и эксплуатации.
"Не очень весело начались новогодние праздники для шестерых наших земляков, застрявших 2 января на колесе обозрения в "Городе Спутнике". Пришлось вмешаться сотрудникам МЧС, которые оперативно докладывали мне о ходе спасательной операции. Чтобы снять отдыхающих с 35-метрового аттракциона, понадобилась лебедка, чтобы спустить кабины. Сильный снегопад осложнил ситуацию, но наши спасатели - профессионалы своего дела. Все закончилось хорошо. Никакие трудности не смогут омрачить нам новогоднего настроения. Отдыхайте и берегите себя", - написал губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.
Прокуратура региона в Telegram-канале уточнила, что ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства при эксплуатации аттракционов в Пензенском районе области после остановки колеса обозрения в селе Засечное с последующей эвакуацией людей при помощи спасателей. В прокуратуре заверили, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.