https://ria.ru/20240102/proverka-1919512598.html

СК в Пензенской области начал проверку после остановки колеса обозрения

СК в Пензенской области начал проверку после остановки колеса обозрения - РИА Новости, 02.01.2024

СК в Пензенской области начал проверку после остановки колеса обозрения

Следователи начали проверку после инцидента в микрорайоне "Город Спутник" близ Пензы, где остановилось колесо обозрения с шестью людьми, включая двоих... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T20:56

2024-01-02T20:56

2024-01-02T22:40

происшествия

россия

олег мельниченко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пензенская область

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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку после инцидента в микрорайоне "Город Спутник" близ Пензы, где остановилось колесо обозрения с шестью людьми, включая двоих подростков, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.Ранее в МЧС РФ сообщили, что колесо обозрения высотой 35 метров во вторник остановилось в Пензенской области. Находившиеся на колесе шесть человек были спасены. По данным регионального главка МЧС, все шесть человек находились в одной кабинке, среди них были подростки."Организовано проведение доследственной проверки по факту остановки колеса обозрения с находящимися на высоте в кабинах шестью посетителями, двое из которых несовершеннолетние, по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". В настоящее время сотрудниками регионального ГУМЧС проведены работы по эвакуации граждан с колеса обозрения. Угрозы их жизни и здоровью не имеется", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в ходе проверки будут исследованы и установлены причина остановки аттракциона, его техническое состояние, условия обслуживания и эксплуатации."Не очень весело начались новогодние праздники для шестерых наших земляков, застрявших 2 января на колесе обозрения в "Городе Спутнике". Пришлось вмешаться сотрудникам МЧС, которые оперативно докладывали мне о ходе спасательной операции. Чтобы снять отдыхающих с 35-метрового аттракциона, понадобилась лебедка, чтобы спустить кабины. Сильный снегопад осложнил ситуацию, но наши спасатели - профессионалы своего дела. Все закончилось хорошо. Никакие трудности не смогут омрачить нам новогоднего настроения. Отдыхайте и берегите себя", - написал губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.Прокуратура региона в Telegram-канале уточнила, что ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства при эксплуатации аттракционов в Пензенском районе области после остановки колеса обозрения в селе Засечное с последующей эвакуацией людей при помощи спасателей. В прокуратуре заверили, что в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20230906/koleso-1894438109.html

https://ria.ru/20230708/attraktsion-1883028802.html

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происшествия, россия, олег мельниченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, пенза, следственный комитет россии (ск рф)