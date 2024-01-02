Турция не допустит в проливы минные тральщики, переданные Британией Украине
Турция не допустит в свои проливы минные тральщики, подаренные Британией ВСУ
Тральщик британских ВМС. Архивное фото
АНКАРА, 2 янв — РИА Новости. Турция предупредила союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, переданные Украине от Великобритании, сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента республики.
"Утверждение некоторых СМИ о том, что миноискателям, подаренным Украине Великобританией, было разрешено пройти через турецкие проливы в Черное море, не соответствует действительности. Турция <...> закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины. — Прим. ред.) в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтрё о проливах", — говорится в заявлении.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
Как подчеркнули в ведомстве, Турция выполняет положения указанного документа и сохраняет принципиальную позицию на протяжении всего конфликта на Украине, чтобы предотвратить эскалацию в Черном море.
Уточняется, что Анкара предупредила союзников о своем решении, отметив, что подаренные киевским властям британские корабли не смогут пройти через турецкие проливы до окончания боевых действий в бывшей советской республике.
В середине декабря прошлого года Минобороны Британии заявило, что передаст Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Тогда же посол России в королевстве Андрей Келин обратил внимание, что Лондон обещал сделать это еще до начала спецоперации, но вопрос в том, смогут ли суда пройти в проливы и попасть в акваторию Черного моря.