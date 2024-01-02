https://ria.ru/20240102/proliv-1919470445.html

Турция не допустит в проливы минные тральщики, переданные Британией Украине

Турция не допустит в проливы минные тральщики, переданные Британией Украине - РИА Новости, 02.01.2024

Турция не допустит в проливы минные тральщики, переданные Британией Украине

Турция предупредила союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, переданные Украине от Великобритании, сообщили в Центре по борьбе с... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T15:00

2024-01-02T15:00

2024-01-02T16:14

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вооруженные силы украины

андрей келин

черное море

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АНКАРА, 2 янв — РИА Новости. Турция предупредила союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, переданные Украине от Великобритании, сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента республики."Утверждение некоторых СМИ о том, что миноискателям, подаренным Украине Великобританией, было разрешено пройти через турецкие проливы в Черное море, не соответствует действительности. Турция <...> закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины. — Прим. ред.) в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтрё о проливах", — говорится в заявлении.Как подчеркнули в ведомстве, Турция выполняет положения указанного документа и сохраняет принципиальную позицию на протяжении всего конфликта на Украине, чтобы предотвратить эскалацию в Черном море.Уточняется, что Анкара предупредила союзников о своем решении, отметив, что подаренные киевским властям британские корабли не смогут пройти через турецкие проливы до окончания боевых действий в бывшей советской республике. В середине декабря прошлого года Минобороны Британии заявило, что передаст Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Тогда же посол России в королевстве Андрей Келин обратил внимание, что Лондон обещал сделать это еще до начала спецоперации, но вопрос в том, смогут ли суда пройти в проливы и попасть в акваторию Черного моря.

https://ria.ru/20231114/ukraina-1909316408.html

https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html

турция

украина

великобритания

черное море

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в мире, турция, украина, великобритания, вооруженные силы украины, андрей келин, черное море