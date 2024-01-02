Рейтинг@Mail.ru
Турция не допустит в проливы минные тральщики, переданные Британией Украине - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 02.01.2024 (обновлено: 16:14 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/proliv-1919470445.html
Турция не допустит в проливы минные тральщики, переданные Британией Украине
Турция не допустит в проливы минные тральщики, переданные Британией Украине - РИА Новости, 02.01.2024
Турция не допустит в проливы минные тральщики, переданные Британией Украине
Турция предупредила союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, переданные Украине от Великобритании, сообщили в Центре по борьбе с... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T15:00
2024-01-02T16:14
в мире
турция
украина
великобритания
вооруженные силы украины
андрей келин
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727232804_0:531:2048:1683_1920x0_80_0_0_9d72cd8b49aa3fcd3e2b95c2308490c4.jpg
АНКАРА, 2 янв — РИА Новости. Турция предупредила союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, переданные Украине от Великобритании, сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента республики."Утверждение некоторых СМИ о том, что миноискателям, подаренным Украине Великобританией, было разрешено пройти через турецкие проливы в Черное море, не соответствует действительности. Турция &lt;...&gt; закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины. — Прим. ред.) в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтрё о проливах", — говорится в заявлении.Как подчеркнули в ведомстве, Турция выполняет положения указанного документа и сохраняет принципиальную позицию на протяжении всего конфликта на Украине, чтобы предотвратить эскалацию в Черном море.Уточняется, что Анкара предупредила союзников о своем решении, отметив, что подаренные киевским властям британские корабли не смогут пройти через турецкие проливы до окончания боевых действий в бывшей советской республике. В середине декабря прошлого года Минобороны Британии заявило, что передаст Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Тогда же посол России в королевстве Андрей Келин обратил внимание, что Лондон обещал сделать это еще до начала спецоперации, но вопрос в том, смогут ли суда пройти в проливы и попасть в акваторию Черного моря.
https://ria.ru/20231114/ukraina-1909316408.html
https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html
турция
украина
великобритания
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727232804_0:339:2048:1875_1920x0_80_0_0_dccef6bb8394210cba832e746b06b75c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, украина, великобритания, вооруженные силы украины, андрей келин, черное море
В мире, Турция, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Андрей Келин, Черное море
Турция не допустит в проливы минные тральщики, переданные Британией Украине

Турция не допустит в свои проливы минные тральщики, подаренные Британией ВСУ

© Фото : Royal NavyТральщик британских ВМС
Тральщик британских ВМС - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© Фото : Royal Navy
Тральщик британских ВМС. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 2 янв — РИА Новости. Турция предупредила союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, переданные Украине от Великобритании, сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента республики.
"Утверждение некоторых СМИ о том, что миноискателям, подаренным Украине Великобританией, было разрешено пройти через турецкие проливы в Черное море, не соответствует действительности. Турция <...> закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины. — Прим. ред.) в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтрё о проливах", — говорится в заявлении.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
В Турции предупредили о страшном способе Украины привлечь к себе внимание
14 ноября 2023, 11:22

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

Как подчеркнули в ведомстве, Турция выполняет положения указанного документа и сохраняет принципиальную позицию на протяжении всего конфликта на Украине, чтобы предотвратить эскалацию в Черном море.
Уточняется, что Анкара предупредила союзников о своем решении, отметив, что подаренные киевским властям британские корабли не смогут пройти через турецкие проливы до окончания боевых действий в бывшей советской республике.
В середине декабря прошлого года Минобороны Британии заявило, что передаст Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения безопасности в Черном море. Тогда же посол России в королевстве Андрей Келин обратил внимание, что Лондон обещал сделать это еще до начала спецоперации, но вопрос в том, смогут ли суда пройти в проливы и попасть в акваторию Черного моря.
Бронеавтомобиль Тигр-М - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
В уходящем году мир избавлялся от иллюзий
31 декабря 2023, 08:00
 
В миреТурцияУкраинаВеликобританияВооруженные силы УкраиныАндрей КелинЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала