https://ria.ru/20240102/predskazanie-1919411833.html

Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год

Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год - РИА Новости, 02.01.2024

Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год

Новый год станет хуже предыдущих, заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T01:13

2024-01-02T01:13

2024-01-02T11:14

в мире

илон маск

сша

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Новый год станет хуже предыдущих, заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск в соцсети X."Мой прогноз: 2024-й будет еще более безумным", — так он ответил на вопрос пользователя Сети о том, на какой рассчитывать год после "четырех лет сумасшествия".Ранее газета Financial Times в прогнозе по ключевым событиям в мире допустила, что в 2024-м компания Илона Маска X обанкротится.

https://ria.ru/20231216/mask-1916209740.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, илон маск, сша