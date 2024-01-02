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Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год - РИА Новости, 02.01.2024
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01:13 02.01.2024 (обновлено: 11:14 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/predskazanie-1919411833.html
Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год
Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год - РИА Новости, 02.01.2024
Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год
Новый год станет хуже предыдущих, заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T01:13
2024-01-02T11:14
в мире
илон маск
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Новый год станет хуже предыдущих, заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск в соцсети X."Мой прогноз: 2024-й будет еще более безумным", — так он ответил на вопрос пользователя Сети о том, на какой рассчитывать год после "четырех лет сумасшествия".Ранее газета Financial Times в прогнозе по ключевым событиям в мире допустила, что в 2024-м компания Илона Маска X обанкротится.
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в мире, илон маск, сша
В мире, Илон Маск, США
Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год

Илон Маск заявил, что 2024 год будет безумнее предыдущих

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Новый год станет хуже предыдущих, заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск в соцсети X.
"Мой прогноз: 2024-й будет еще более безумным", — так он ответил на вопрос пользователя Сети о том, на какой рассчитывать год после "четырех лет сумасшествия".
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Илон Маск рассказал, есть ли кто-то кроме землян в Галактике
16 декабря 2023, 16:04
Ранее газета Financial Times в прогнозе по ключевым событиям в мире допустила, что в 2024-м компания Илона Маска X обанкротится.
 
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