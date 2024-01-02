https://ria.ru/20240102/predskazanie-1919411833.html
Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год
Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год - РИА Новости, 02.01.2024
Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год
Новый год станет хуже предыдущих, заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T01:13
2024-01-02T01:13
2024-01-02T11:14
в мире
илон маск
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Новый год станет хуже предыдущих, заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск в соцсети X."Мой прогноз: 2024-й будет еще более безумным", — так он ответил на вопрос пользователя Сети о том, на какой рассчитывать год после "четырех лет сумасшествия".Ранее газета Financial Times в прогнозе по ключевым событиям в мире допустила, что в 2024-м компания Илона Маска X обанкротится.
https://ria.ru/20231216/mask-1916209740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, илон маск, сша
Илон Маск сделал зловещее предсказание на 2024 год
Илон Маск заявил, что 2024 год будет безумнее предыдущих
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Новый год станет хуже предыдущих, заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск в соцсети X
.
"Мой прогноз: 2024-й будет еще более безумным", — так он ответил на вопрос пользователя Сети о том, на какой рассчитывать год после "четырех лет сумасшествия".
Илон Маск рассказал, есть ли кто-то кроме землян в Галактике
Ранее газета Financial Times в прогнозе по ключевым событиям в мире допустила, что в 2024-м компания Илона Маска X обанкротится.