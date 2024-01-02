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В Нигере закрылось посольство Франции - РИА Новости, 02.01.2024
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17:20 02.01.2024 (обновлено: 17:28 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/posolstvo-1919492472.html
В Нигере закрылось посольство Франции
В Нигере закрылось посольство Франции - РИА Новости, 02.01.2024
В Нигере закрылось посольство Франции
Посольство Франции в Нигере закрыто до дальнейшего уведомления, оно продолжит деятельность из Парижа, сообщает на сайте МИД Франции. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T17:20
2024-01-02T17:28
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Посольство Франции в Нигере закрыто до дальнейшего уведомления, оно продолжит деятельность из Парижа, сообщает на сайте МИД Франции.Ранее агентство Франс Пресс передавало, что Париж решил закрыть посольство в Нигере из-за невозможности "нормально функционировать"."Посольство Франции в Нигере закрыто до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении французского МИД.Отмечается, что представительство продолжит работать из Парижа. Консульская деятельность будет осуществляться консульствами Франции в регионе.Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20231205/sakhel-1913947587.html
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в мире, нигер, франция, париж
В мире, Нигер, Франция, Париж
В Нигере закрылось посольство Франции

МИД Франции сообщил о закрытии посольства в Нигере

© AP Photo / Sam MednickПосольство Франции в Ниамее
Посольство Франции в Ниамее - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Посольство Франции в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Посольство Франции в Нигере закрыто до дальнейшего уведомления, оно продолжит деятельность из Парижа, сообщает на сайте МИД Франции.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что Париж решил закрыть посольство в Нигере из-за невозможности "нормально функционировать".
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"Посольство Франции в Нигере закрыто до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении французского МИД.
Отмечается, что представительство продолжит работать из Парижа. Консульская деятельность будет осуществляться консульствами Франции в регионе.
Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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