Польский сатирик предложил отправлять мигрантов в нацистские концлагеря
В Польше начали проверку после слов сатирика об отправке мигрантов в концлагеря
Бараки на территории концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Архивное фото
ВАРШАВА, 2 янв - РИА Новости. Известный польский сатирик Ян Петшак в эфире ТВ предложил направлять нелегальных мигрантов в концлагеря, построенные немцами во времена Второй мировой, скандальным заявлением артиста уже заинтересовалась генпрокуратура, а музей Аушвиц назвал его слова "позорными".
"У меня есть жестокая шутка с этими иммигрантами. Они рассчитывают на то, что поляки готовы, потому что у нас есть бараки. У нас есть бараки для иммигрантов: в Освенциме, в Майданеке, в Треблинке, в Штутгофе. У нас много бараков, построенных здесь немцами, и там мы будем содержать тех иммигрантов, которых немцы нам нелегально подсовывают", - заявил Петшак в эфире телеканала Republika.
Словами Петшака уже заинтересовалась прокуратура. "Я попросил национального прокурора Дариуша Барского заняться вопросом выступления Яна Петшака в эфире телеканала Republika и о начале следствия", - написал в соцсети Х генеральный прокурор, министр юстиции Адам Боднар.
В свою очередь музей Аушвиц выступил со специальным заявлением, где говорится, что "инструментализация судеб людей, погибших в немецких лагерях…, - это позорное и тревожное проявление моральной и интеллектуальной испорченности".
Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Глава кабинета президента Польши Марчин Масталерек сказал журналистам, что заявление Петшака является проявлением "свободы слова". Он добавил также, что президент Анджей Дуда возмущен поведением сатирика. "Президенту эти слова Яна Петшака не понравились. Он был возмущен ими", - сказал он.