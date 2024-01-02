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Ливан подаст жалобу в СБ ООН на Израиль после подрыва офиса ХАМАС в Бейруте

Ливан подаст жалобу в СБ ООН на Израиль после подрыва офиса ХАМАС в Бейруте - РИА Новости, 02.01.2024

Ливан подаст жалобу в СБ ООН на Израиль после подрыва офиса ХАМАС в Бейруте

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати распорядился срочно подать жалобу в Совет безопасности ООН на нарушение суверенитета страны... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T22:05

2024-01-02T22:05

2024-01-02T22:05

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ДОХА, 2 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати распорядился срочно подать жалобу в Совет безопасности ООН на нарушение суверенитета страны Израилем после подрыва офиса палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, говорится в микроблоге ливанского правительства в социальной сети Х. Во вторник вечером Национальное агентство Ливана сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли четыре человека. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погибли заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. "Премьер-министр Наджиб Микати связался с министром иностранных дел и по делам экспатриантов Абдаллой Бу Хабибом и потребовал срочно подать жалобу в Совет Безопасности ООН на фоне вопиющего посягательства на суверенитет Ливана в результате взрыва, произошедшего в южном пригороде Бейрута этим вечером, и всех новых нарушений Израилем суверенитета Ливана", - говорится в сообщении.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий в секторе Газа. Израильская армия и бойцы движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. С израильской стороны около 80 тысяч поселенцев были вынуждены эвакуироваться из приграничных районов. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

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Обстановка на месте взрыва в Бейруте Обстановка на месте взрыва в Бейруте 2024-01-02T22:05 true PT0M51S

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в мире, израиль, ливан, бейрут, хамас, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, наджиб микати