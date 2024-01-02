https://ria.ru/20240102/podmoskove-1919463992.html

"Зимняя радуга". Эффект гало появился в небе над Подмосковьем

"Зимняя радуга". Эффект гало появился в небе над Подмосковьем - РИА Новости, 02.01.2024

"Зимняя радуга". Эффект гало появился в небе над Подмосковьем

Оптическое явление вокруг Солнца, называемое эффектом гало, появилось днем 2 января в небе над Подмосковьем, где показания градусника опустились до минус 19... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T14:00

2024-01-02T14:00

2024-01-02T20:54

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Оптическое явление вокруг Солнца, называемое эффектом гало, появилось днем 2 января в небе над Подмосковьем, где показания градусника опустились до минус 19 градусов, передает корреспондент РИА Новости. Эффект гало, который еще называют "три Солнца", — это вторичное свечение вокруг Солнца обычно в форме круга или дуги. Ученые различают разные типы таких свечений, но все они вызваны ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте пять-десять километров. Отражаемый и преломляемый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

https://ria.ru/20240102/noch-1919439130.html

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общество, погода, московская область (подмосковье)