https://ria.ru/20240102/podmoskove-1919463992.html
"Зимняя радуга". Эффект гало появился в небе над Подмосковьем
"Зимняя радуга". Эффект гало появился в небе над Подмосковьем - РИА Новости, 02.01.2024
"Зимняя радуга". Эффект гало появился в небе над Подмосковьем
Оптическое явление вокруг Солнца, называемое эффектом гало, появилось днем 2 января в небе над Подмосковьем, где показания градусника опустились до минус 19... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T14:00
2024-01-02T14:00
2024-01-02T20:54
общество
погода
московская область (подмосковье)
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919464678_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be26ed6df869308b522a316107a2a815.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Оптическое явление вокруг Солнца, называемое эффектом гало, появилось днем 2 января в небе над Подмосковьем, где показания градусника опустились до минус 19 градусов, передает корреспондент РИА Новости. Эффект гало, который еще называют "три Солнца", — это вторичное свечение вокруг Солнца обычно в форме круга или дуги. Ученые различают разные типы таких свечений, но все они вызваны ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте пять-десять километров. Отражаемый и преломляемый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.
https://ria.ru/20240102/noch-1919439130.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919464678_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_afb29f150902c164ccb80afa52049350.jpg
Эффект гало в подмосковном небе
Эффект гало в подмосковном небе
2024-01-02T14:00
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, погода, московская область (подмосковье)
Общество, Погода, Московская область (Подмосковье), Наука
"Зимняя радуга". Эффект гало появился в небе над Подмосковьем
Оптическое явление эффект гало появилось днем 2 января в небе над Подмосковьем
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Оптическое явление вокруг Солнца, называемое эффектом гало, появилось днем 2 января в небе над Подмосковьем, где показания градусника опустились до минус 19 градусов, передает корреспондент РИА Новости.
Эффект гало, который еще называют "три Солнца", — это вторичное свечение вокруг Солнца обычно в форме круга или дуги. Ученые различают разные типы таких свечений, но все они вызваны ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте пять-десять километров.
Отражаемый и преломляемый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.
Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с 1996 года