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"Зимняя радуга". Эффект гало появился в небе над Подмосковьем - РИА Новости, 02.01.2024
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Наука
 
14:00 02.01.2024 (обновлено: 20:54 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/podmoskove-1919463992.html
"Зимняя радуга". Эффект гало появился в небе над Подмосковьем
"Зимняя радуга". Эффект гало появился в небе над Подмосковьем - РИА Новости, 02.01.2024
"Зимняя радуга". Эффект гало появился в небе над Подмосковьем
Оптическое явление вокруг Солнца, называемое эффектом гало, появилось днем 2 января в небе над Подмосковьем, где показания градусника опустились до минус 19... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T14:00
2024-01-02T20:54
общество
погода
московская область (подмосковье)
наука
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Оптическое явление вокруг Солнца, называемое эффектом гало, появилось днем 2 января в небе над Подмосковьем, где показания градусника опустились до минус 19 градусов, передает корреспондент РИА Новости. Эффект гало, который еще называют "три Солнца", — это вторичное свечение вокруг Солнца обычно в форме круга или дуги. Ученые различают разные типы таких свечений, но все они вызваны ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте пять-десять километров. Отражаемый и преломляемый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.
https://ria.ru/20240102/noch-1919439130.html
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Эффект гало в подмосковном небе
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общество, погода, московская область (подмосковье)
Общество, Погода, Московская область (Подмосковье), Наука
"Зимняя радуга". Эффект гало появился в небе над Подмосковьем

Оптическое явление эффект гало появилось днем 2 января в небе над Подмосковьем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Оптическое явление вокруг Солнца, называемое эффектом гало, появилось днем 2 января в небе над Подмосковьем, где показания градусника опустились до минус 19 градусов, передает корреспондент РИА Новости.
Эффект гало, который еще называют "три Солнца", — это вторичное свечение вокруг Солнца обычно в форме круга или дуги. Ученые различают разные типы таких свечений, но все они вызваны ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте пять-десять километров.
Отражаемый и преломляемый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.
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