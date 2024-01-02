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В Госдуме предостерегли Зеленского от нового плана по захвату Крыма - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:36 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/plan-1919446914.html
В Госдуме предостерегли Зеленского от нового плана по захвату Крыма
В Госдуме предостерегли Зеленского от нового плана по захвату Крыма - РИА Новости, 02.01.2024
В Госдуме предостерегли Зеленского от нового плана по захвату Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал анонсируемую Владимиром Зеленским военную операцию по захвату Крыма ложными... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T11:36
2024-01-02T11:36
специальная военная операция на украине
россия
леонид ивлев
владимир зеленский
республика крым
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал анонсируемую Владимиром Зеленским военную операцию по захвату Крыма ложными ожиданиями. Владимир Зеленский связал провал контрнаступления ВСУ в 2023 году с "утечкой информации", пишет журнал Economist. При этом в Economist добавили, что, по словам Зеленского, изолирование Крыма и подрыв военных возможностей России на полуострове представляют особую важность. По его словам, Крым и Черное море станут "центром притяжения" военных усилий Киева. Он назвал будущую операцию ВСУ против Крыма "примером для всего мира". "Зеленский, как всегда, формирует ложные ожидания. В его планах по захвату Крыма меняются только даты, а террористическая их суть останется прежней", - сказал РИА Новости Ивлев. По его словам, крымчане уже слышали от киевского режима в апреле 2023 года, что Крым будет взят под контроль через 6 месяцев, и на набережной Ялты представители Киева будут раздавать "победные" интервью. "Не получилось. А согласно натовским учебникам, ВСУ должны были уже несколько раз дойти до Крыма и вернуться обратно. Тоже не сложилось", - подчеркнул депутат. При этом, по его словам, то, что летнее контрнаступление ВСУ провалилось, причина - не "утечка информации". "Значит, хорошо работает наша разведка, если мы знаем, что замышляет генштаб ВСУ и их кураторы из США и НАТО. Значит, мужественно и умело сражаются российские солдаты и командиры, освобождая от нацистов свои исторические земли. Именно эти сражения российской армии войдут в учебники военного искусства всех стран мира. Так было всегда в истории, так будет и теперь", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240102/krym-1919438187.html
https://ria.ru/20240102/krym-1919421544.html
https://ria.ru/20240101/krym-1919405965.html
россия
республика крым
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россия, леонид ивлев, владимир зеленский, республика крым, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Леонид Ивлев, Владимир Зеленский, Республика Крым, Вооруженные силы Украины
В Госдуме предостерегли Зеленского от нового плана по захвату Крыма

Депутат Ивлев назвал новый план Зеленского по захвату Крыма ложными ожиданиями

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал анонсируемую Владимиром Зеленским военную операцию по захвату Крыма ложными ожиданиями.
Владимир Зеленский связал провал контрнаступления ВСУ в 2023 году с "утечкой информации", пишет журнал Economist. При этом в Economist добавили, что, по словам Зеленского, изолирование Крыма и подрыв военных возможностей России на полуострове представляют особую важность. По его словам, Крым и Черное море станут "центром притяжения" военных усилий Киева. Он назвал будущую операцию ВСУ против Крыма "примером для всего мира".
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"Зеленский, как всегда, формирует ложные ожидания. В его планах по захвату Крыма меняются только даты, а террористическая их суть останется прежней", - сказал РИА Новости Ивлев.
По его словам, крымчане уже слышали от киевского режима в апреле 2023 года, что Крым будет взят под контроль через 6 месяцев, и на набережной Ялты представители Киева будут раздавать "победные" интервью.
"Не получилось. А согласно натовским учебникам, ВСУ должны были уже несколько раз дойти до Крыма и вернуться обратно. Тоже не сложилось", - подчеркнул депутат.
При этом, по его словам, то, что летнее контрнаступление ВСУ провалилось, причина - не "утечка информации".
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"Значит, хорошо работает наша разведка, если мы знаем, что замышляет генштаб ВСУ и их кураторы из США и НАТО. Значит, мужественно и умело сражаются российские солдаты и командиры, освобождая от нацистов свои исторические земли. Именно эти сражения российской армии войдут в учебники военного искусства всех стран мира. Так было всегда в истории, так будет и теперь", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛеонид ИвлевВладимир ЗеленскийРеспублика КрымВооруженные силы Украины
 
 
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