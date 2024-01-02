https://ria.ru/20240102/plan-1919446914.html

В Госдуме предостерегли Зеленского от нового плана по захвату Крыма

В Госдуме предостерегли Зеленского от нового плана по захвату Крыма - РИА Новости, 02.01.2024

В Госдуме предостерегли Зеленского от нового плана по захвату Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал анонсируемую Владимиром Зеленским военную операцию по захвату Крыма ложными... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T11:36

2024-01-02T11:36

2024-01-02T11:36

специальная военная операция на украине

россия

леонид ивлев

владимир зеленский

республика крым

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал анонсируемую Владимиром Зеленским военную операцию по захвату Крыма ложными ожиданиями. Владимир Зеленский связал провал контрнаступления ВСУ в 2023 году с "утечкой информации", пишет журнал Economist. При этом в Economist добавили, что, по словам Зеленского, изолирование Крыма и подрыв военных возможностей России на полуострове представляют особую важность. По его словам, Крым и Черное море станут "центром притяжения" военных усилий Киева. Он назвал будущую операцию ВСУ против Крыма "примером для всего мира". "Зеленский, как всегда, формирует ложные ожидания. В его планах по захвату Крыма меняются только даты, а террористическая их суть останется прежней", - сказал РИА Новости Ивлев. По его словам, крымчане уже слышали от киевского режима в апреле 2023 года, что Крым будет взят под контроль через 6 месяцев, и на набережной Ялты представители Киева будут раздавать "победные" интервью. "Не получилось. А согласно натовским учебникам, ВСУ должны были уже несколько раз дойти до Крыма и вернуться обратно. Тоже не сложилось", - подчеркнул депутат. При этом, по его словам, то, что летнее контрнаступление ВСУ провалилось, причина - не "утечка информации". "Значит, хорошо работает наша разведка, если мы знаем, что замышляет генштаб ВСУ и их кураторы из США и НАТО. Значит, мужественно и умело сражаются российские солдаты и командиры, освобождая от нацистов свои исторические земли. Именно эти сражения российской армии войдут в учебники военного искусства всех стран мира. Так было всегда в истории, так будет и теперь", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240102/krym-1919438187.html

https://ria.ru/20240102/krym-1919421544.html

https://ria.ru/20240101/krym-1919405965.html

россия

республика крым

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россия, леонид ивлев, владимир зеленский, республика крым, вооруженные силы украины