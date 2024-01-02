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СМИ: переговоры между Израилем и ХАМАС приостановили после атаки в Бейруте - РИА Новости, 02.01.2024
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23:31 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/peregovory-1919524995.html
СМИ: переговоры между Израилем и ХАМАС приостановили после атаки в Бейруте
СМИ: переговоры между Израилем и ХАМАС приостановили после атаки в Бейруте - РИА Новости, 02.01.2024
СМИ: переговоры между Израилем и ХАМАС приостановили после атаки в Бейруте
Переговоры о мирном соглашении между Израилем и палестинским движением ХАМАС приостановлены после атаки израильского беспилотника в Южном Бейруте и теперь... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T23:31
2024-01-02T23:31
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
в мире
бейрут
ливан
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Переговоры о мирном соглашении между Израилем и палестинским движением ХАМАС приостановлены после атаки израильского беспилотника в Южном Бейруте и теперь сосредоточены на предотвращении дальнейшей эскалации, сообщает газета Haaretz со ссылкой на арабские дипломатические источники. "Арабские дипломатические источники сообщили газете Haaretz во вторник вечером, что убийство (заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха) аль-Арури в Бейруте остановило переговоры по соглашению между Израилем и ХАМАС, теперь переговоры сосредоточены на предотвращении эскалации, особенно на севере Израиля", - говорится в сообщении издания. По словам источников, участвовавших в переговорах при посредничестве Египта и Катара, "убийство изменило ситуацию, и теперь прогресс невозможен", а сейчас необходимо обеспечить возможное продолжение переговоров. Отмечается, что один из вопросов, который повлияет на их продолжение, заключается в том, будет ли Израиль рассматривать приписываемое ему убийство аль-Арури как достижение. Во вторник вечером Национальное агентство Ливана сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате подрыва погибли четыре человека. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погибли заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана.
https://ria.ru/20231217/konflikt-1916334519.html
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Обстановка на месте взрыва в Бейруте
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, бейрут, ливан
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, В мире, Бейрут, Ливан
СМИ: переговоры между Израилем и ХАМАС приостановили после атаки в Бейруте

Haaretz: переговоры между Израилем и ХАМАС приостановили после атаки в Бейруте

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Переговоры о мирном соглашении между Израилем и палестинским движением ХАМАС приостановлены после атаки израильского беспилотника в Южном Бейруте и теперь сосредоточены на предотвращении дальнейшей эскалации, сообщает газета Haaretz со ссылкой на арабские дипломатические источники.
"Арабские дипломатические источники сообщили газете Haaretz во вторник вечером, что убийство (заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха) аль-Арури в Бейруте остановило переговоры по соглашению между Израилем и ХАМАС, теперь переговоры сосредоточены на предотвращении эскалации, особенно на севере Израиля", - говорится в сообщении издания.
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По словам источников, участвовавших в переговорах при посредничестве Египта и Катара, "убийство изменило ситуацию, и теперь прогресс невозможен", а сейчас необходимо обеспечить возможное продолжение переговоров. Отмечается, что один из вопросов, который повлияет на их продолжение, заключается в том, будет ли Израиль рассматривать приписываемое ему убийство аль-Арури как достижение.
Во вторник вечером Национальное агентство Ливана сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате подрыва погибли четыре человека. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погибли заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана.
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