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"Это правило затронет многих". Что ждет автомобилистов в новом году - РИА Новости, 02.01.2024
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08:00 02.01.2024 (обновлено: 08:02 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/pdd-1915530391.html
"Это правило затронет многих". Что ждет автомобилистов в новом году
"Это правило затронет многих". Что ждет автомобилистов в новом году - РИА Новости, 02.01.2024
"Это правило затронет многих". Что ждет автомобилистов в новом году
Замена водительских удостоверений, дополнительные штрафы и ужесточение контроля за эксплуатацией автомобиля — в 2024-м правила дорожного движения скорректируют. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T08:00
2024-01-02T08:02
общество
авто
россия
белоруссия
кирилл форманчук
гибдд мвд рф
таможенный союз
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Замена водительских удостоверений, дополнительные штрафы и ужесточение контроля за эксплуатацией автомобиля — в 2024-м правила дорожного движения скорректируют. О том, кому придется опять сдавать теоретический экзамен и что такое "эффект кенгуру", — в материале РИА Новости.Обновленные знанияС 1 апреля зарубежные и международные водительские удостоверения недействительны, если их оформили более чем год назад.Придется заново сдавать экзамен в ГИБДД и получать российские права. Для категорий М (мопеды, скутеры и легкие квадроциклы), А (мотоциклы с объемом двигателя более 125 кубов) и В (легковые автомобили) достаточно теоретической части. Также понадобится справка о прохождении медкомиссии: терапевт, офтальмолог, психиатр, невролог и нарколог.Это не касается лиц, получивших права в Белоруссии, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, членов их семей, а также представителей международных организаций, аккредитованных в МВД.Нарушители приравниваются к водителям, севшим за руль без прав. Штраф — от пяти до пятнадцати тысяч рублей."Дело в том, что многие иностранцы действительно совершенно не знают правил дорожного движения, но при этом у них чуть ли не все категории управления транспортными средствами, — поясняет автоэксперт и юрист Кирилл Форманчук. — Они легко устраиваются на работу в такси, АТП и другие организации, отвечающие за безопасность людей".МВД также разработало проект, предусматривающий, что с 1 апреля 2024-го будет отказано в допуске к экзамену водителям, которых лишили прав за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования. Кроме того, к экзамену не допустят тех, кто явился в военкомат по повестке или у кого истек срок действия паспорта. Впрочем, в изменения произойдет не только ужесточение. Согласно тому же проекту МВД, смягчаться требование к кандидатам на получение водительских прав: число допустимых ошибок будет больше."Эффект кенгуру"С 1 сентября по решению Министерства транспорта вводится понятие "средняя скорость", которую запрещено превышать в промежутке между двумя установленными видеокамерами. Автомобилисты это называют "эффектом кенгуру": чтобы избежать штрафа, они сбавляют скорость лишь за несколько сотен метров до камеры, а миновав ее, опять разгоняются."Средняя скорость движения транспортного средства — это значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка", — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте нормативных правовых актов.Камера фотографирует автомобиль, когда он въезжает на определенный участок дороги и выезжает с него, и вычисляет скорость. С наказанием еще не определились. Стандартный штраф за превышение более чем на 20 километров в час — 500 рублей."Такие штрафы выписывали и раньше, но их всегда можно было оспорить в суде, потому что отсутствовали точное место и время фиксации нарушения, — уточняет Форманчук. — Теперь не оспоришь".Резина по сезонуУже с 1 декабря ушедшего года сотрудники ГИБДД штрафуют за летнюю резину. Летом же запрещена шипованная.О так называемой липучке речи пока нет. И штрафуют лишь легковушки, а также микроавтобусы типа пассажирских "Газелей".Формально это и так было в Техническом регламенте Таможенного союза, но никогда не соблюдалось. Штраф пока минимальный — 500 рублей с возможностью 50-процентной оплаты в первые три недели."Проблема в том, что нарушение могут зафиксировать лишь сотрудники ГИБДД, однако их на дорогах все меньше, а камер все больше, — отмечает автоэксперт. — Поэтому вряд ли что-то изменится. На юге России, где снег бывает крайне редко, многие как ездили на летней резине, так, скорее всего, и продолжат это делать".Больше камерС 1 сентября в силу вступит закон о местах размещения стационарных, передвижных, а также мобильных средств фиксации нарушений ПДД.Это допускается на дорогах с выделенными полосами для автобусов и маршруток, аварийно-опасных участках и перекрестках, где за год произошло больше четырех ДТП, а также там, где запрещена остановка и стоянка, где идут ремонтные работы, поэтому передвижение транспорта ограничено, на пешеходных переходах, пунктах весового и габаритного контроля.Решение принимают региональные власти или владельцы дорог, но лишь после согласования с МВД. Информация о местах размещения должна быть общедоступной, публиковаться на официальном сайте ведомства.Все камеры обязаны иметь соответствующий сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке. Если этого нет, фиксацию нарушения признают недействительной."Руководствовались законотворцы, конечно, безопасностью, но вряд ли это на нее повлияет, — уверен Форманчук. — Видеокамера действует не на всех водителей. Уж точно не так, как дежурящий на дороге экипаж ДПС"."Бесплатные" дорогиС сентября 2024-го предусмотрены штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. С трассы федерального значения взыскание пойдет в федеральный бюджет, регионального или муниципального — в местную казну.Сейчас штраф — полторы тысячи рублей для легковых автомобилей и пять — для грузовиков. У нарушителя сохраняется право оплатить лишь половину суммы в течение 20 дней после составления протокола.
россия
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7 495 645-6601
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общество, авто, россия, белоруссия, кирилл форманчук, гибдд мвд рф, таможенный союз
Общество, Авто, Россия, Белоруссия, Кирилл Форманчук, ГИБДД МВД РФ, Таможенный союз
"Это правило затронет многих". Что ждет автомобилистов в новом году

Автоэксперт Форманчук: сотрудники ГИБДД обеспечат безопасность лучше камер

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя в Москве
Сотрудник ГИБДД проверяет документы у водителя в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Замена водительских удостоверений, дополнительные штрафы и ужесточение контроля за эксплуатацией автомобиля — в 2024-м правила дорожного движения скорректируют. О том, кому придется опять сдавать теоретический экзамен и что такое "эффект кенгуру", — в материале РИА Новости.

Обновленные знания

С 1 апреля зарубежные и международные водительские удостоверения недействительны, если их оформили более чем год назад.
Придется заново сдавать экзамен в ГИБДД и получать российские права. Для категорий М (мопеды, скутеры и легкие квадроциклы), А (мотоциклы с объемом двигателя более 125 кубов) и В (легковые автомобили) достаточно теоретической части. Также понадобится справка о прохождении медкомиссии: терапевт, офтальмолог, психиатр, невролог и нарколог.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВодительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве
Это не касается лиц, получивших права в Белоруссии, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, членов их семей, а также представителей международных организаций, аккредитованных в МВД.
Нарушители приравниваются к водителям, севшим за руль без прав. Штраф — от пяти до пятнадцати тысяч рублей.
"Дело в том, что многие иностранцы действительно совершенно не знают правил дорожного движения, но при этом у них чуть ли не все категории управления транспортными средствами, — поясняет автоэксперт и юрист Кирилл Форманчук. — Они легко устраиваются на работу в такси, АТП и другие организации, отвечающие за безопасность людей".
МВД также разработало проект, предусматривающий, что с 1 апреля 2024-го будет отказано в допуске к экзамену водителям, которых лишили прав за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования. Кроме того, к экзамену не допустят тех, кто явился в военкомат по повестке или у кого истек срок действия паспорта.
Впрочем, в изменения произойдет не только ужесточение. Согласно тому же проекту МВД, смягчаться требование к кандидатам на получение водительских прав: число допустимых ошибок будет больше.
© пресс-служба УМВД России по городу КраснодаруНа месте ДТП с участием маршрутки и трамвая в Краснодаре. Кадр видео
На месте ДТП с участием маршрутки и трамвая в Краснодаре. Кадр видео
© пресс-служба УМВД России по городу Краснодару
На месте ДТП с участием маршрутки и трамвая в Краснодаре. Кадр видео

"Эффект кенгуру"

С 1 сентября по решению Министерства транспорта вводится понятие "средняя скорость", которую запрещено превышать в промежутке между двумя установленными видеокамерами. Автомобилисты это называют "эффектом кенгуру": чтобы избежать штрафа, они сбавляют скорость лишь за несколько сотен метров до камеры, а миновав ее, опять разгоняются.
"Средняя скорость движения транспортного средства — это значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка", — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте нормативных правовых актов.
© Фото : Фото предоставлено ГК "Аварийный комиссариат", http://vk.com/aknsoУстановка комплекса видеофиксации на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина в Новосибирске
Установка комплекса видеофиксации на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Фото : Фото предоставлено ГК "Аварийный комиссариат", http://vk.com/aknso
Установка комплекса видеофиксации на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина в Новосибирске
Камера фотографирует автомобиль, когда он въезжает на определенный участок дороги и выезжает с него, и вычисляет скорость. С наказанием еще не определились. Стандартный штраф за превышение более чем на 20 километров в час — 500 рублей.
"Такие штрафы выписывали и раньше, но их всегда можно было оспорить в суде, потому что отсутствовали точное место и время фиксации нарушения, — уточняет Форманчук. — Теперь не оспоришь".

Резина по сезону

Уже с 1 декабря ушедшего года сотрудники ГИБДД штрафуют за летнюю резину. Летом же запрещена шипованная.
О так называемой липучке речи пока нет. И штрафуют лишь легковушки, а также микроавтобусы типа пассажирских "Газелей".
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРаботник меняет резину на колесе
Работник меняет резину на колесе - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Работник меняет резину на колесе
Формально это и так было в Техническом регламенте Таможенного союза, но никогда не соблюдалось. Штраф пока минимальный — 500 рублей с возможностью 50-процентной оплаты в первые три недели.
"Проблема в том, что нарушение могут зафиксировать лишь сотрудники ГИБДД, однако их на дорогах все меньше, а камер все больше, — отмечает автоэксперт. — Поэтому вряд ли что-то изменится. На юге России, где снег бывает крайне редко, многие как ездили на летней резине, так, скорее всего, и продолжат это делать".

Больше камер

С 1 сентября в силу вступит закон о местах размещения стационарных, передвижных, а также мобильных средств фиксации нарушений ПДД.
Это допускается на дорогах с выделенными полосами для автобусов и маршруток, аварийно-опасных участках и перекрестках, где за год произошло больше четырех ДТП, а также там, где запрещена остановка и стоянка, где идут ремонтные работы, поэтому передвижение транспорта ограничено, на пешеходных переходах, пунктах весового и габаритного контроля.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСетчатая дорожная разметка ("вафельница") на перекрестке в Москве
Сетчатая дорожная разметка (вафельница) на перекрестке в Москве - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сетчатая дорожная разметка ("вафельница") на перекрестке в Москве
Решение принимают региональные власти или владельцы дорог, но лишь после согласования с МВД. Информация о местах размещения должна быть общедоступной, публиковаться на официальном сайте ведомства.
Все камеры обязаны иметь соответствующий сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке. Если этого нет, фиксацию нарушения признают недействительной.
"Руководствовались законотворцы, конечно, безопасностью, но вряд ли это на нее повлияет, — уверен Форманчук. — Видеокамера действует не на всех водителей. Уж точно не так, как дежурящий на дороге экипаж ДПС".

"Бесплатные" дороги

С сентября 2024-го предусмотрены штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. С трассы федерального значения взыскание пойдет в федеральный бюджет, регионального или муниципального — в местную казну.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург
Пункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Пункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург
Сейчас штраф — полторы тысячи рублей для легковых автомобилей и пять — для грузовиков. У нарушителя сохраняется право оплатить лишь половину суммы в течение 20 дней после составления протокола.
 
ОбществоАвтоРоссияБелоруссияКирилл ФорманчукГИБДД МВД РФТаможенный союз
 
 
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