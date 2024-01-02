https://ria.ru/20240102/opros-1919432958.html
Опрос: две трети россиян испытывают стресс, идя на работу после Нового года
Опрос: две трети россиян испытывают стресс, идя на работу после Нового года - РИА Новости, 02.01.2024
Опрос: две трети россиян испытывают стресс, идя на работу после Нового года
Две трети россиян испытывают стресс из-за необходимости возвращаться на работу после новогодних праздников: ожидаемо легче возобновление трудовых будней... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T09:41
2024-01-02T09:41
2024-01-02T09:41
общество
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Две трети россиян испытывают стресс из-за необходимости возвращаться на работу после новогодних праздников: ожидаемо легче возобновление трудовых будней переживают те, кто ее любит, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Опрос трудоустроенных россиян показал, что 62% из них непросто вливаться в работу после праздников. Не испытывает стресса в январе только 1 из 3 работающих: спокойно возвращаются к трудовым обязанностям после январских каникул те, кому работа нравится", - показал опрос 1,6 тысячи трудоустроенных россиян, отдыхающих в период новогодних каникул. Респонденты, заявившие об отсутствии стресса, свои ощущения прокомментировали так: "На работе благоприятная обстановка, стресса нет"; "Абсолютно спокоен. И с удовольствием иду на работу, потому что скучаю. Работа нравится". В ходе опроса выяснилось, что 23% ничего не предпринимают, чтобы снизить постканикулярный стресс. А 7% предпочитают "клин клином вышибать", с первого дня погружаясь в работу с головой. Каждый двадцатый применяет практики самовнушения и медитации. По 3% опрошенных стараются высыпаться и заниматься спортом. Еще 3% уверены, что стресс отступает после бокала хорошего алкоголя за ужином. Также 3% говорят, что стресса становится гораздо меньше, если на каникулах удалось качественно отдохнуть. Звучал и вполне разумный совет не нагружать себя в первые рабочие дни, вливаясь в процессы постепенно (3%). Два процента опрошенных предпочитают первые рабочие дни находиться "под прикрытием" успокоительных. Еще 2% бороться со стрессом помогает общение с семьей и друзьями.
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общество, новый год
Опрос: две трети россиян испытывают стресс, идя на работу после Нового года
SuperJob: две трети россиян испытывают стресс, идя на работу после праздников
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Две трети россиян испытывают стресс из-за необходимости возвращаться на работу после новогодних праздников: ожидаемо легче возобновление трудовых будней переживают те, кто ее любит, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
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"Опрос трудоустроенных россиян показал, что 62% из них непросто вливаться в работу после праздников. Не испытывает стресса в январе только 1 из 3 работающих: спокойно возвращаются к трудовым обязанностям после январских каникул те, кому работа нравится", - показал опрос 1,6 тысячи трудоустроенных россиян, отдыхающих в период новогодних каникул.
Респонденты, заявившие об отсутствии стресса, свои ощущения прокомментировали так: "На работе благоприятная обстановка, стресса нет"; "Абсолютно спокоен. И с удовольствием иду на работу, потому что скучаю. Работа нравится".
В ходе опроса выяснилось, что 23% ничего не предпринимают, чтобы снизить постканикулярный стресс. А 7% предпочитают "клин клином вышибать", с первого дня погружаясь в работу с головой. Каждый двадцатый применяет практики самовнушения и медитации. По 3% опрошенных стараются высыпаться и заниматься спортом.
Еще 3% уверены, что стресс отступает после бокала хорошего алкоголя за ужином. Также 3% говорят, что стресса становится гораздо меньше, если на каникулах удалось качественно отдохнуть. Звучал и вполне разумный совет не нагружать себя в первые рабочие дни, вливаясь в процессы постепенно (3%). Два процента опрошенных предпочитают первые рабочие дни находиться "под прикрытием" успокоительных. Еще 2% бороться со стрессом помогает общение с семьей и друзьями.
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