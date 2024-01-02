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При обстреле Токмака в Запорожской области пострадали два человека - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:28 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/obstrel-1919520146.html
При обстреле Токмака в Запорожской области пострадали два человека
При обстреле Токмака в Запорожской области пострадали два человека - РИА Новости, 02.01.2024
При обстреле Токмака в Запорожской области пострадали два человека
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела города Токмак в Запорожской области, заявили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T22:28
2024-01-02T22:28
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела города Токмак в Запорожской области, заявили журналистам в оперативных службах. Ранее в ведомстве сообщили, что город подвергся обстрелу со стороны боевиков ВСУ. "По уточненной информации, в результате обстрела города Токмак со стороны украинских формирований в 20:30 (мск) 2 января зафиксировано попадание в районе вышки сотовой связи. Пострадали два мирных жителя. Возможны перебои в сотовой связи", - сказали в оперативных службах.
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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Токмака в Запорожской области пострадали два человека

При обстреле Токмака в Запорожской области пострадали два мирных жителей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела города Токмак в Запорожской области, заявили журналистам в оперативных службах.
Ранее в ведомстве сообщили, что город подвергся обстрелу со стороны боевиков ВСУ.
"По уточненной информации, в результате обстрела города Токмак со стороны украинских формирований в 20:30 (мск) 2 января зафиксировано попадание в районе вышки сотовой связи. Пострадали два мирных жителя. Возможны перебои в сотовой связи", - сказали в оперативных службах.
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