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При обстреле Токмака в Запорожской области пострадали два человека

При обстреле Токмака в Запорожской области пострадали два человека - РИА Новости, 02.01.2024

При обстреле Токмака в Запорожской области пострадали два человека

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела города Токмак в Запорожской области, заявили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T22:28

2024-01-02T22:28

2024-01-02T22:28

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрела города Токмак в Запорожской области, заявили журналистам в оперативных службах. Ранее в ведомстве сообщили, что город подвергся обстрелу со стороны боевиков ВСУ. "По уточненной информации, в результате обстрела города Токмак со стороны украинских формирований в 20:30 (мск) 2 января зафиксировано попадание в районе вышки сотовой связи. Пострадали два мирных жителя. Возможны перебои в сотовой связи", - сказали в оперативных службах.

https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

токмак

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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия