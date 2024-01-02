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Украинские войска обстреляли ракетами Токмак в Запорожской области
Украинские войска обстреляли ракетами Токмак в Запорожской области - РИА Новости, 02.01.2024
Украинские войска обстреляли ракетами Токмак в Запорожской области
Город Токмак в Запорожской области подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T21:42
2024-01-02T21:42
2024-01-02T21:42
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
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происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Город Токмак в Запорожской области подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 20:30 в городе Токмак прозвучали взрывы. Предположительно, ВСУ нанесли ракетный удар. По предварительной информации, боевики ВСУ выпустили по городу четыре ракеты. Сработала система ПВО ВС РФ", - сообщили в оперативных службах.
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Украинские войска обстреляли ракетами Токмак в Запорожской области
ВСУ выпустили четыре ракеты по Токмаку в Запорожской области