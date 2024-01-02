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Украинские войска обстреляли ракетами Токмак в Запорожской области - РИА Новости, 02.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/obstrel-1919516194.html
Украинские войска обстреляли ракетами Токмак в Запорожской области
Украинские войска обстреляли ракетами Токмак в Запорожской области - РИА Новости, 02.01.2024
Украинские войска обстреляли ракетами Токмак в Запорожской области
Город Токмак в Запорожской области подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T21:42
2024-01-02T21:42
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Город Токмак в Запорожской области подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 20:30 в городе Токмак прозвучали взрывы. Предположительно, ВСУ нанесли ракетный удар. По предварительной информации, боевики ВСУ выпустили по городу четыре ракеты. Сработала система ПВО ВС РФ", - сообщили в оперативных службах.
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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Украинские войска обстреляли ракетами Токмак в Запорожской области

ВСУ выпустили четыре ракеты по Токмаку в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела ВСУ
Фрагмент ракеты после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Фрагмент ракеты после обстрела ВСУ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Город Токмак в Запорожской области подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ, сообщили журналистам в оперативных службах.
"В 20:30 в городе Токмак прозвучали взрывы. Предположительно, ВСУ нанесли ракетный удар. По предварительной информации, боевики ВСУ выпустили по городу четыре ракеты. Сработала система ПВО ВС РФ", - сообщили в оперативных службах.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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