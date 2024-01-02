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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 02.01.2024
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T19:07
2024-01-02T19:07
2024-01-02T19:07
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 18.25 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кроме того, в 18.40 ВСУ открыли огонь по Горловке, выпустив по городу три снаряда калибром 152 миллиметра. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда по Куйбышевскому району Донецка