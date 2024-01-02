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ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, погибла женщина

ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, погибла женщина - РИА Новости, 02.01.2024

ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, погибла женщина

Украинские боевики совершили обстрел из РСЗО "Град" окраин города Васильевка в Запорожской области, предварительно, одна женщина погибла, еще шесть человек... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T18:22

2024-01-02T18:22

2024-01-02T18:34

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Украинские боевики совершили обстрел из РСЗО "Град" окраин города Васильевка в Запорожской области, предварительно, одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали, сообщили журналистам в оперативных службах."Повреждено несколько частных домовладений. По предварительной информации, одна женщина погибла, шесть человек пострадали", - сообщили журналистам в оперативных службах.

запорожская область

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2024

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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия