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ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, погибла женщина - РИА Новости, 02.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 02.01.2024 (обновлено: 18:34 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/obstrel-1919499686.html
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, погибла женщина
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, погибла женщина - РИА Новости, 02.01.2024
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, погибла женщина
Украинские боевики совершили обстрел из РСЗО "Град" окраин города Васильевка в Запорожской области, предварительно, одна женщина погибла, еще шесть человек... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T18:22
2024-01-02T18:34
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Украинские боевики совершили обстрел из РСЗО "Град" окраин города Васильевка в Запорожской области, предварительно, одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали, сообщили журналистам в оперативных службах."Повреждено несколько частных домовладений. По предварительной информации, одна женщина погибла, шесть человек пострадали", - сообщили журналистам в оперативных службах.
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РИА Новости
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запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, погибла женщина

ВСУ обстреляли из РСЗО Васильевку в Запорожской области, погибла женщина

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Украинские боевики совершили обстрел из РСЗО "Град" окраин города Васильевка в Запорожской области, предварительно, одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали, сообщили журналистам в оперативных службах.
"Повреждено несколько частных домовладений. По предварительной информации, одна женщина погибла, шесть человек пострадали", - сообщили журналистам в оперативных службах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:14
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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