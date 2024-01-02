https://ria.ru/20240102/obstrel-1919499686.html
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, погибла женщина
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, погибла женщина - РИА Новости, 02.01.2024
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, погибла женщина
Украинские боевики совершили обстрел из РСЗО "Град" окраин города Васильевка в Запорожской области, предварительно, одна женщина погибла, еще шесть человек... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T18:22
2024-01-02T18:22
2024-01-02T18:34
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760774727_0:85:3186:1877_1920x0_80_0_0_cdbfb01e69c6929a598e3d4405e3952c.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Украинские боевики совершили обстрел из РСЗО "Град" окраин города Васильевка в Запорожской области, предварительно, одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали, сообщили журналистам в оперативных службах."Повреждено несколько частных домовладений. По предварительной информации, одна женщина погибла, шесть человек пострадали", - сообщили журналистам в оперативных службах.
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760774727_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_cdc1e75bda692049f9be7d50ccdab94d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области, погибла женщина
ВСУ обстреляли из РСЗО Васильевку в Запорожской области, погибла женщина