https://ria.ru/20240102/obstrel-1919498651.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 02.01.2024

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 17.55 (совпадает с мск) выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T18:13

2024-01-02T18:13

2024-01-02T18:13

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

макеевка

вооруженные силы украины

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 (совпадает с мск) выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 17.05 до 17.50 ВСУ подвергали обстрелу Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности пять снарядов из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

донецк

петровский район

макеевка

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донецк, петровский район, макеевка, вооруженные силы украины, нато, сцкк