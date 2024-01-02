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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:13 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/obstrel-1919498651.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 02.01.2024
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 17.55 (совпадает с мск) выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T18:13
2024-01-02T18:13
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
макеевка
вооруженные силы украины
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 (совпадает с мск) выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 17.05 до 17.50 ВСУ подвергали обстрелу Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности пять снарядов из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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донецк, петровский район, макеевка, вооруженные силы украины, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Макеевка, Вооруженные силы Украины, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили два снаряда по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 (совпадает с мск) выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, с 17.05 до 17.50 ВСУ подвергали обстрелу Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив по ним в общей сложности пять снарядов из "натовской" артиллерии.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районМакеевкаВооруженные силы УкраиныНАТОСЦКК
 
 
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