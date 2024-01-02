https://ria.ru/20240102/obstrel-1919497888.html

ВСУ обстреляли Шебекино

ВСУ обстреляли Шебекино - РИА Новости, 02.01.2024

ВСУ обстреляли Шебекино

Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T18:03

2024-01-02T18:03

2024-01-02T18:22

специальная военная операция на украине

шебекино

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

белгород

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. Один из снарядов прилетел в административное здание одного из промышленных предприятий — выбиты окна, возгораний нет", — написал он.Отмечается, что на месте работают оперативные службы.По данным министерства обороны, украинские военные за день выпустили по Белгороду и области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все их сбили российские средства ПВО. Как уточнил Гладков, при последней атаке на административный центр региона погиб мужчина, еще пять человек пострадали.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240102/belgorod-1919491482.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

шебекино

белгородская область

белгород

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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, белгород, массированный обстрел центра белгорода, владимир путин