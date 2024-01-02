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ВСУ обстреляли Шебекино - РИА Новости, 02.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 02.01.2024 (обновлено: 18:22 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/obstrel-1919497888.html
ВСУ обстреляли Шебекино
ВСУ обстреляли Шебекино - РИА Новости, 02.01.2024
ВСУ обстреляли Шебекино
Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T18:03
2024-01-02T18:22
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."ВСУ обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. Один из снарядов прилетел в административное здание одного из промышленных предприятий — выбиты окна, возгораний нет", — написал он.Отмечается, что на месте работают оперативные службы.По данным министерства обороны, украинские военные за день выпустили по Белгороду и области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все их сбили российские средства ПВО. Как уточнил Гладков, при последней атаке на административный центр региона погиб мужчина, еще пять человек пострадали.Массированный обстрел БелгородаДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919491482.html
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шебекино
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шебекино, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, белгород, массированный обстрел центра белгорода, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгород, Массированный обстрел центра Белгорода, Владимир Путин
ВСУ обстреляли Шебекино

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, предварительно, пострадавших нет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"ВСУ обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. Один из снарядов прилетел в административное здание одного из промышленных предприятий — выбиты окна, возгораний нет", — написал он.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области
Вчера, 17:19
Отмечается, что на месте работают оперативные службы.
По данным министерства обороны, украинские военные за день выпустили по Белгороду и области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все их сбили российские средства ПВО. Как уточнил Гладков, при последней атаке на административный центр региона погиб мужчина, еще пять человек пострадали.

Массированный обстрел Белгорода

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьБелгородМассированный обстрел центра БелгородаВладимир Путин
 
 
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