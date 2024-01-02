https://ria.ru/20240102/obstrel-1919494789.html
Красный Полумесяц заявил о гибели пяти человек при обстреле Хан-Юниса
Красный Полумесяц заявил о гибели пяти человек при обстреле Хан-Юниса - РИА Новости, 02.01.2024
Красный Полумесяц заявил о гибели пяти человек при обстреле Хан-Юниса
Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) заявило в соцсети Х, что пять человек погибли и еще трое получили ранения в результате израильских ударов по... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T17:34
2024-01-02T17:34
2024-01-02T17:51
в мире
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_456:692:2866:2048_1920x0_80_0_0_629dca03b036c6500c25d6f4711a8005.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) заявило в соцсети Х, что пять человек погибли и еще трое получили ранения в результате израильских ударов по штаб-квартире организации и окрестностям госпиталя "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.Ранее организация заявляла, что израильские дроны обстреливают окрестности ее штаб-квартиры и больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе."Бомбардировка со стороны оккупационных (израильских - ред.) сил… привела к смерти пяти человек и ранению еще троих перемещенных лиц, укрывавшихся в здании PRCS и находящейся неподалеку больнице "Аль-Амаль", - говорится в сообщении организации.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
сектор газа
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917771049_495:435:2646:2048_1920x0_80_0_0_4b2fa576a25ab8c96d0349ef5f3ec09c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Красный Полумесяц заявил о гибели пяти человек при обстреле Хан-Юниса
Красный Полумесяц заявил о гибели пяти человек из-за обстрела Хан-Юниса в Газе
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) заявило в соцсети Х
, что пять человек погибли и еще трое получили ранения в результате израильских ударов по штаб-квартире организации и окрестностям госпиталя "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
Ранее организация заявляла, что израильские дроны обстреливают окрестности ее штаб-квартиры и больницы "Аль-Амаль" в Хан-Юнисе.
Цугцванг Байдена: Ближний Восток под угрозой большой войны
"Бомбардировка со стороны оккупационных (израильских - ред.) сил… привела к смерти пяти человек и ранению еще троих перемещенных лиц, укрывавшихся в здании PRCS и находящейся неподалеку больнице "Аль-Амаль", - говорится в сообщении организации.
Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль