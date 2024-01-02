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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:10 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/obstrel-1919490551.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район - РИА Новости, 02.01.2024
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщили в... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T17:10
2024-01-02T17:10
специальная военная операция на украине
донецк
справки
макеевка
сцкк
петровский район
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 16.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. С 16.20 до 16.55 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка, Макеевку и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов из "натовской" артиллерии. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
донецк
макеевка
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донецк, справки, макеевка, сцкк, петровский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Справки, Макеевка, СЦКК, Петровский район, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку, Макеевке и Ясиноватскому району

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, Макеевке и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 16.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 16.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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С 16.20 до 16.55 ВСУ подвергали обстрелу Петровский район Донецка, Макеевку и территорию Ясиноватского района, выпустив по ним в общей сложности восемь снарядов из "натовской" артиллерии.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкСправкиМакеевкаСЦККПетровский районВооруженные силы Украины
 
 
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