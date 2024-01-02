https://ria.ru/20240102/obstrel-1919478706.html

Иракские группировки заявили об обстреле четырех баз США в Сирии

Иракские группировки заявили об обстреле четырех баз США в Сирии - РИА Новости, 02.01.2024

Иракские группировки заявили об обстреле четырех баз США в Сирии

Иракские группировки заявили, что атаковали четыре базы США в провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии во вторник. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T15:46

2024-01-02T15:46

2024-01-02T15:46

в мире

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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КАИР, 2 янв - РИА Новости. Иракские группировки заявили, что атаковали четыре базы США в провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии во вторник. Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщал об обстрелах баз США в районах Эш-Шаддади и Румейлан. "Бойцы сил исламского сопротивления в Ираке выпустили ракетную очередь по базе оккупантов в Эш-Шаддади", - говорится в заявлении группировок. Согласно трем другим релизам, с помощью беспилотников атакованы база в районе Румейлан и база Эль-Маликия в провинции Эль-Хасеке, а также база Green Village в провинции Дейр-эз-Зор. Атаки совершены в рамках "борьбы с американской оккупацией в Ираке", а также в ответ на действия израильской армии в секторе Газа, говорится в заявлениях группировок. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

https://ria.ru/20240101/stolknovenie-1919407501.html

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)