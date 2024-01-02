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Иракские группировки заявили об обстреле четырех баз США в Сирии
Иракские группировки заявили об обстреле четырех баз США в Сирии - РИА Новости, 02.01.2024
Иракские группировки заявили об обстреле четырех баз США в Сирии
Иракские группировки заявили, что атаковали четыре базы США в провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии во вторник. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T15:46
2024-01-02T15:46
2024-01-02T15:46
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КАИР, 2 янв - РИА Новости. Иракские группировки заявили, что атаковали четыре базы США в провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии во вторник. Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщал об обстрелах баз США в районах Эш-Шаддади и Румейлан. "Бойцы сил исламского сопротивления в Ираке выпустили ракетную очередь по базе оккупантов в Эш-Шаддади", - говорится в заявлении группировок. Согласно трем другим релизам, с помощью беспилотников атакованы база в районе Румейлан и база Эль-Маликия в провинции Эль-Хасеке, а также база Green Village в провинции Дейр-эз-Зор. Атаки совершены в рамках "борьбы с американской оккупацией в Ираке", а также в ответ на действия израильской армии в секторе Газа, говорится в заявлениях группировок. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
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в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, США, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
Иракские группировки заявили об обстреле четырех баз США в Сирии
Иракские группировки заявили об обстреле четырех баз США на северо-востоке Сирии
КАИР, 2 янв - РИА Новости. Иракские группировки заявили, что атаковали четыре базы США в провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии во вторник.
Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщал об обстрелах баз США в районах Эш-Шаддади и Румейлан.
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"Бойцы сил исламского сопротивления в Ираке
выпустили ракетную очередь по базе оккупантов в Эш-Шаддади", - говорится в заявлении группировок.
Согласно трем другим релизам, с помощью беспилотников атакованы база в районе Румейлан и база Эль-Маликия в провинции Эль-Хасеке, а также база Green Village в провинции Дейр-эз-Зор.
Атаки совершены в рамках "борьбы с американской оккупацией в Ираке", а также в ответ на действия израильской армии в секторе Газа, говорится в заявлениях группировок.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка
, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск
неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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