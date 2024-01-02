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Гладков рассказал о женщине, пострадавшей при отражении атак на Белгород

Гладков рассказал о женщине, пострадавшей при отражении атак на Белгород - РИА Новости, 02.01.2024

Гладков рассказал о женщине, пострадавшей при отражении атак на Белгород

Женщина пострадала в Белгородской области после того, как на подлете к Белгороду было сбито пять воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T14:18

2024-01-02T14:18

2024-01-02T14:31

происшествия

белгородская область

белгород

специальная военная операция на украине

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Женщина пострадала в Белгородской области после того, как на подлете к Белгороду было сбито пять воздушных целей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО, сбиты четыре воздушных цели на подлете к городу, по предварительным данным, есть один пострадавший."Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО - сбито пять воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть одна пострадавшая - у женщины рваная рана левой кисти. Медиками скорой помощи осмотрена, отказалась от госпитализации", - написал Гладков.Он отметил, что в Белгороде осколками повреждено торговое помещение и несколько автомобилей, в Белгородском районе осколками посечен один легковой автомобиль в селе Беловское.В Минобороны РФ ранее сообщили об уничтожении над Белгородом четырех запущенных с Украины ракеты реактивной системы залпового огня "Ольха". Позже в ведомстве уточнили, что над Белгородом были сбиты еще пять украинских ракет "Ольха".

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