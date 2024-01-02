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В Совфеде прокомментировали новогоднее обращение посольства США в России

В Совфеде прокомментировали новогоднее обращение посольства США в России - РИА Новости, 02.01.2024

В Совфеде прокомментировали новогоднее обращение посольства США в России

Новогоднее обращение посольства США в РФ можно расценить как очередную неумелую провокацию, попытку воздействовать на настроения россиян, заявил первый замглавы РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T15:33

2024-01-02T15:33

2024-01-02T15:34

сша

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виктор бондарев

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новый год

в мире

посольство сша в рф

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Новогоднее обращение посольства США в РФ можно расценить как очередную неумелую провокацию, попытку воздействовать на настроения россиян, заявил первый замглавы оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев в Telegram-канале. Ранее посольство США в Москве опубликовало новогоднее поздравление для россиян. В нем отметили, что "народы двух стран находили общий язык даже в самые сложные времена, "а сотрудничество с Москвой - это то, чем Вашингтон может гордиться". "Новогоднее обращение посольства США в России к россиянам я расцениваю как очередную неумелую провокацию. По-другому и нельзя назвать подобное изложение информации: враждебная держава хочет донести нашим гражданам свои извращенные мысли", - написал политик.По мнению законодателя, американцы стараются "подлизаться к населению России, указывая, что у нас есть конструктивное будущее, только надо отказаться от российского существующего политического режима". "При этом визуальный ряд намекает на бунты и восстания. Это все по задумке западных манипуляторов должно было позитивно воздействовать на психику российских масс, но возымело обратный эффект. Российский народ в комментариях стал справедливо обвинять американцев в лживости", - отметил Бондарев. По его словам, данное обращение кажется кощунственным, особенно после трагедии в Белгороде, которая произошла перед Новым годом. "Все прекрасно понимают, что американское оружие было применено целенаправленно против жителей Белгорода: удары специально наносились в центр города. Били по женщинам и детям, по прогулочным зонам. Это позор и низость", - написал он. Бондарев выразил соболезнования семьям погибших и пожелал быстрейшего выздоровления для раненых. "Терроризм не имеет оправдания, а лица, которые к нему сопричастны, понесут справедливое наказание", - подчеркнул сенатор. Политик отметил, что в подобной ситуации американское обращение к россиянам выглядит как издевка. "Если бы заокеанские заклятые враги хотели мира, то они бы всеми силами сдерживали своих сволочей и цепных псов, а не "кормили" их оружием на Украине. Однако коллективному Западу надо понимать, что мы победим в любом случае, потому что правда за нами", - написал Бондарев. По его словам, в 2024 году усилится уничтожение военной инфраструктуры Украины. "Наши Вооруженные силы приложат все усилия, чтобы сместить убогий бандеровский режим на Украине. Его конец уже не за горами. Мы накажем всех причастных к убийствам наших мирных граждан. Кровь наших бойцов также не будет пролита даром", - уверен парламентарий. По словам политика, консолидация российского общества высока как никогда: народ, армия и правительство едины в своей решимости противостоять коллективному Западу и добиться демилитаризации и денацификации Украины.

https://ria.ru/20231231/lavrov-1919220875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, виктор бондарев, совет федерации рф, новый год, в мире, посольство сша в рф