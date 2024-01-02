https://ria.ru/20240102/mvd-1919469257.html

Агрессивного таксиста-мигранта из Дзержинска выдворят из России

Агрессивного таксиста-мигранта из Дзержинска выдворят из России - РИА Новости, 02.01.2024

Агрессивного таксиста-мигранта из Дзержинска выдворят из России

Таксист-мигрант, грубо вытащивший пассажирку из автомобиля в Дзержинске, будет выдворен из России, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T14:47

2024-01-02T14:47

2024-01-02T21:19

происшествия

россия

нижегородская область

узбекистан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мигранты

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Таксист-мигрант, грубо вытащивший пассажирку из автомобиля в Дзержинске, будет выдворен из России, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Ранее в местных соцсетях и СМИ было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как в Дзержинске водитель такси грубо вышвырнул из машины девушку-пассажира якобы из-за того, что они не смогли договориться об условиях оплаты. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, таксист является гражданином Узбекистана "Таксист... 2 января признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в России). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что до момента выдворения он будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Нижегородской области. Ранее сообщалось, что 1 января таксист был оштрафован на 2 тысячи рублей за работу без соответствующего разрешения (статья 18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ").

https://ria.ru/20240102/mvd-1919465570.html

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нижегородская область

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происшествия, россия, нижегородская область, узбекистан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты