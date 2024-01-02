https://ria.ru/20240102/mvd-1919469257.html
Агрессивного таксиста-мигранта из Дзержинска выдворят из России
Агрессивного таксиста-мигранта из Дзержинска выдворят из России - РИА Новости, 02.01.2024
Агрессивного таксиста-мигранта из Дзержинска выдворят из России
Таксист-мигрант, грубо вытащивший пассажирку из автомобиля в Дзержинске, будет выдворен из России, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T14:47
2024-01-02T14:47
2024-01-02T21:19
происшествия
россия
нижегородская область
узбекистан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мигранты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Таксист-мигрант, грубо вытащивший пассажирку из автомобиля в Дзержинске, будет выдворен из России, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Ранее в местных соцсетях и СМИ было опубликовано снятое на мобильный телефон видео, как в Дзержинске водитель такси грубо вышвырнул из машины девушку-пассажира якобы из-за того, что они не смогли договориться об условиях оплаты. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, таксист является гражданином Узбекистана "Таксист... 2 января признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в России). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что до момента выдворения он будет находиться в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Нижегородской области. Ранее сообщалось, что 1 января таксист был оштрафован на 2 тысячи рублей за работу без соответствующего разрешения (статья 18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ").
https://ria.ru/20240102/mvd-1919465570.html
россия
нижегородская область
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижегородская область, узбекистан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Узбекистан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мигранты
Агрессивного таксиста-мигранта из Дзержинска выдворят из России
МВД: таксиста-мигранта из Дзержинска, вытащившего пассажирку, выдворят из РФ