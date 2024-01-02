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Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января
Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января - РИА Новости, 02.01.2024
Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января
МВД утвердило форму уведомления, которую с 7 января 2024 года должны будут заполнять все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T14:07
2024-01-02T14:07
2024-01-02T14:38
общество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мигранты
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. МВД утвердило форму уведомления, которую с 7 января 2024 года должны будут заполнять все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России. "Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавших патент", — говорится в документе.Заполнить уведомление можно от руки или на компьютере, на русском языке. К нему следует приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. Кроме того, в уведомлении необходимо будет указать сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме. После этого документ передается в территориальный отдел МВД в распечатанном виде лично или по почте, подать его можно и в электронном формате через портал госуслуг. Приказ вступит в силу 7 января.
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общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты
Общество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мигранты
Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января
МВД утвердило форму, которую с 7 января 2024 года должны заполнять иностранцы