https://ria.ru/20240102/mvd-1919465570.html

Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января

Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января - РИА Новости, 02.01.2024

Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января

МВД утвердило форму уведомления, которую с 7 января 2024 года должны будут заполнять все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T14:07

2024-01-02T14:07

2024-01-02T14:38

общество

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мигранты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. МВД утвердило форму уведомления, которую с 7 января 2024 года должны будут заполнять все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в России. "Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавших патент", — говорится в документе.Заполнить уведомление можно от руки или на компьютере, на русском языке. К нему следует приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. Кроме того, в уведомлении необходимо будет указать сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме. После этого документ передается в территориальный отдел МВД в распечатанном виде лично или по почте, подать его можно и в электронном формате через портал госуслуг. Приказ вступит в силу 7 января.

https://ria.ru/20240101/izmeneniya-1918490270.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты